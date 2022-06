V roce 2095 hrozí srážka s asteroidem. Je malý, ale mohl by zničit celé město

Mohou asteroidy ohrozit Zemi? Snad, ale až v roce 2095/6.

Foto: Profimedia

O nebezpečných srážkách Země s nebeskými tělesy, a ještě častěji asteroidy slýcháme pravidelně. Některé z nich měly dokonce již naši planetu dávno zničit. Nyní nás čeká blízké setkání s asteroidem 2010 RF12, který se brzy přiblíží k Zemi. Stane se tak 23. září letošního roku, jak zveřejnila Evropská kosmická agentura (ESA). V říjnu nás čeká jiný asteroid, ale skutečné hrozbě bude naše planeta čelit v roce 2095 či o rok později. Čeho se máme obávat?

Asteroid 2010 RF12 se 23. září 2022 nebezpečně přiblíží k Zemi, stejně jako asteroid FT3 s ničivou silou 2 700 megatun výbušného TNT, který zase může Zemi zasáhnout letos v říjnu. Jak velkou tyto asteroidy představují hrozbu, a proč je asteroid, který se přiblíží k zemi za zhruba 70 let hrozbou skutečnou?

Na video o tomto asteroidu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Rizikový 2010 RF12

ESA pravidelně sleduje tělesa, která se přiblíží k Zemi. Vede si jejich databázi Close Approach Data, v níž pravidelně aktualizuje katalog asteroidů. A kromě toho má vesmírná agentura také speciální seznam, který řadí asteroidy podle pravděpodobnosti jejich dopadu na Zemi.

Proč je asteroid 2010 RF12 v čele seznamu rizikových asteroidů ESA a jaká je jeho historie?

Historie blízkozemního objektu sahá do 5. září 2010, kdy byl poprvé objeven během těsného přiblížení se k Zemi. Tehdy byl ještě malý a prolétl mezi Zemí a Měsícem, ve vzdálenosti pouhých 49 000 km nad Antarktidou. Jeho další průlet kolem Země bude již za pár měsíců, 23. září, kdy se bude asteroid nacházet asi 0,06847 astronomické jednotky, tedy zhruba 6,4 milionu kilometrů od středu planety. Astoroid má průměr pouhých 30 metrů a váží 500 tun, což je mnohem méně než ostatní asteroidy na seznamu. Díky jeho malé velikosti tedy nejspíš shoří v zemské atmosféře při vstupu do ní a exploduje ve vzduchu. K Zemi by se navíc dostaly zřejmě jeho úlomky, maximálně sedmimetrové.

Tento průlet nás ale neohrozí, alespoň ne v září.

Srážka asteroidu 2010 RF12 se Zemí by zničila město. Ale zřejmě k ní nedojde.Zdroj: Lukasz Pawel Szczepanski / Shutterstock.com

Nebezpečí nehrozí, ale…

Program NASA Near Earth Program odhaduje velikost asteroidu v roce 2095 na 7 metrů v průměru a hmotnost kolem 500 tun.

2010 RF12 je velmi malý asteroid, klasifikovaný jako blízkozemní objekt skupiny Apollo. V tabulce Sentry Risk Table je však stejně uveden jako asteroid s největší známou pravděpodobností (5 %) srážky se Zemí.

Ale v roce 2095 by měl 2010 RF12 dokonce vstoupit do zemské atmosféry a 5. září 2096 se asteroid přiblíží k Zemi a v místě, kde se bude nacházet, prochází linie variace (LOV).

I když je to velké nebezpečí, Vesmírná agentura tvrdí, že pravděpodobnost, že asteroid zasáhne Zemi v roce 2095 či začátkem září 2096, je pouze jedna ze šestnácti.

Podívejte se na video o různých velikostech asteroidů:

Zdroj: Youtube

Vzhledem k relativně malým rozměrům asteroidu hrozí jen velmi malé nebezpečí, že by při takovém nárazu vznikla škoda; spíše se očekává impozantní ohnivá koule a úlomky o velikosti oblázku by pravděpodobně dopadly na zem terminální rychlostí. Síla výbuchu by se pohybovala někde mezi 2-4 m Sutter's Mill meteoritem a 17 m Čeljabinským meteoritem.

Přitom 18. prosince loňského roku explodoval nad Beringovým mořem velký meteoroid, který však vzhledem k odlehlé poloze zůstal nepovšimnut. Podle NASA výbuch meteoroidu uvolnil asi 173 kilotun energie, což je více než desetkrát více než výbuch atomové bomby nad Hirošimou za druhé světové války.

Pak se tedy připravte v září na pozorování asteroidu. Během tohoto přiblížení by totiž měl být detekovatelný dalekohledy o průměru alespoň 2 metry na dobrých pozorovacích stanovištích.

Díky možnému pozorování pak uvidíme jeho přesnou polohu a ověříme nebo vyloučíme možné budoucí dopady na příští zhruba století. I přestože je asteroid tak malý, jeho přímý dopad na Zemi by dokázal zničit i město.

Zdroje:

www.csmonitor.com, en.wikipedia.org/wiki/2010_RF12, english.newsnationtv.com, www.csmonitor.com