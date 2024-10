New Africa / Shutterstock

Jestli jsou pro vás romantická gesta naprosto přirozená nejenom pouze o svatém Valentýnu, ale i během celého roku, možná patříte k jednomu z následujících tří znamení zvěrokruhu. Těch největších romantiků…

Každé z dvanácti znamení zvěrokruhu přistupuje ke vztahům jinak. To je také důvod, proč jsou na tom s láskou a romantikou některá znamení lépe než jiná. Pokud je pro vás romantika důležitá, tedy kladete ji na jedno z prvních míst, měli byste se při hledání protějšku porozhlédnout mezi následujícími třemi zástupci horoskopu. Právě s nimi budete mít totiž jistotu romantického a láskou naplněného svazku.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Umíte si představit někoho víc romantického, než je zemské znamení smyslného Býka? Nedivme se tomu, protože Býkům vládne Venuše, tedy planeta lásky. Proto Býci toho vědí o romantice docela dost. Rovněž jsou spojeni s druhým domem, který je o financích a hmotných statcích.

Jinými slovy, pokud vám jako romantická gesta postačí opulentní večeře, snídaně do postele a obědové pikniky v trávě a také hromady luxusních dárků nebo jiné společné užívání si těch lepších věcí v životě, Býk je přesně ten, koho potřebujete.

Jako partneři jsou Býci loajální, oddaní a důslední. Chápou hodnotu vzájemného rozmazlování, kterým tak udržují vášeň. A to nejenom během dne, ale spoustu vášně si pro vás nechají i do ložnice. A dobrá rada pro všechny, kteří si chtějí něco začít s Býkem. Nezapomeňte, že i on potřebuje romantická gesta...

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Druhou příčku mezi romantiky zvěrokruhu si vysloužil okouzlující a sebevědomý Lev. Zrozenci v tomto znamení občas mívají pověst tak trochu ješitných a přehrávajících jedinců. Pravdou ale je, že obvykle to jsou jedni z nejvřelejších a nejmilejších lidí, jaké kdy potkáte.

V partnerství Lev září jako Slunce, které mu vládne. Nestydí se za bouřlivé projevy náklonnosti a pravděpodobně nebude skoupý ani na dary a romantická gesta i slůvka. Zamilovaný Lev obvykle čeká, že mu partner/ka bude poskytovat obdobnou náruč romantické lásky. Ale dokud se cítí obdivován, vždy udělá všechno proto, aby svou drahou polovičku trumfl. Takový je zkrátka Lev.

Se Lvem se budete mít dobře, protože je, co se týká peněz, komplimentů i času, extrémně štědrý. Nedivme se, je spojen s pátým domem hojnosti a oslav. Zní vám to všechno dobře? Pak hodně štěstí v náruči Krále zvířat...

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Na třetím místě se v žebříčku romantiků umístily Váhy. Stejně jako Býk i toto vzdušné znamení je ovládáno Venuší, planetou lásky, krásy a potěšení. I tito lidé si obzvlášť libují v romantických gestech a užívání si společného života. Vlastně se to má s Váhou tak, že si romantizuje téměř všechno.

Potřebujete jít na běžný nákup? Váha půjde s vámi a tuhle banální činnost promění v romantické odpolední rande. Vzhledem k tomu, že jsou Váhy znamení, které je spojené se sedmým domem dlouhodobého partnerství, berou své vztahy vážně. Proto můžete čekat výjimečně pozorného a vstřícného partnera či partnerku.

Ve vztahu Váhu charakterizuje nejenom spousta romantických gest, ale také hodně romantických překvapení, výletů a zbožňování 24/7.

