Externí autor 9. 10. 2024 clock 3 minuty

Romantika k lásce patří. O tom žádná. Ne každý zamilovaný má ale smysl pro romantiku. Podívejte se, jak jste na tom vy. Patříte mezi 3 astrologická znamení u nichž jedno bez druhého neexistuje?

Lásku hledáme všichni, kdo tvrdí, že ne, tak lže. Třeba se mu to někdy nepovedlo, tak na tenhle cit zanevřel. Jenže to by byla velká škoda. Alespoň se s námi pojďte podívat, co pro lásku dělají tři nejromantičtější znamení zvěrokruhu. Třeba si z nich vezmete příklad...

Býk (21. 4. – 21. 5.)

O zemském znamení Býka bychom směle mohli říct, že je to takový trpělivý romantik. Kdo získá Býka, může si gratulovat, protože bude mít vedle sebe stabilního a klidného partnera, který od něj neuteče po první hádce. Ostatně on sám dělá všechno pro to, aby ke konfliktům nedocházelo. Doma chce mít klid, proto sází na vztah plný harmonie a porozumění.

Když se Býk rozhodne, že právě ve vás našel druhou půlku svého srdce, připravte se na škálu romantických chvil. V jednu chvíli vás unese do přírody s piknikovým košem v ruce, příště odkudsi vykouzlí romantickou růži, i když není Valentýn. Jelikož je požitkář, uvaří vám skvělou večeři a zařídí, abyste si ji užili jenom ve dvou. Na rovinu říkáme, že Býk je ideální partner hlavně pro ty, kteří hledají ve vztahu jistotu a bezpečí. Pro cyniky tohle partnerství ale asi nebude….

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Vodní znamení Raka představuje synonymum pro citovou hloubku. Jinými slovy, potkáte-li Raka, můžete si užívat společnost člověka, který je přirozeně empatický a dokáže se na vás naladit. Jeho výsadou je intuitivní cítění. Velmi dobře vnímá, když vás něco trápí a vždy vám poskytne ochranářskou náruč. V partnerství dokáže vytvořit bezpečné a láskyplné prostředí, do kterého se jeho nejbližší vždy rádi vracejí.

Rak vám nikdy neprojeví náklonnost jedním způsobem. V tomto ohledu je totiž nesmírně kreativní, a tak není divu, že onen pomyslný plamen lásky umí nejenom rozhořet, ale také soustavně udržovat. Nebo tedy minimálně až do té doby, než si uvědomí, že on sám citově strádá. Rak je totiž člověk, pro něhož partner, rodina i blízcí znamenají úplně všechno. Má velké srdce, které vám rád otevře, protože se bez lásky neobejde.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Tohle vzdušné znamení je takový harmonický nadšenec. O Váhách je známo, že vynikají v umění diplomacie a kompromisu. A co tyto vlastnosti znamenají pro vztah? Nic míň, než že se s vámi budou chtít vždy dohodnout v klidu a bez hádek. Takhle nějak by měl totiž vypadat zdravý vztah, v němž jsou dva partneři a nikoli pouze jeden a druhý podřízený. Vahám v jejich přístupu napomáhá otevřená mysl a smysl pro spravedlnost. Jakmile se ujistí, že rozumí potřebám svého protějšku, snaží se postupovat tak, aby mezi sebou a partnerem udržovaly atmosféru vzájemného respektu.

A pokud jde o romantiku. Váhy sázejí na nové a vztah obohacující zážitky. Jelikož mají smysl pro estetiku, je pro ně romantickým vyjádřením vzít svého partnera na místo, které je obohatí nejenom vzájemnou přítomností, ale i místem jako takovým. Mimochodem, svůj protějšek si rády hýčkají třeba i na partnerských masážích ve wellness nebo na exotické dovolené.

