Externí autor 28. 9. 2024 clock 3 minuty

Být to v pohádce, tak si následující tři znamení zahrají dobré víly. Patří totiž ve zvěrokruhu k těm nejhodnějším. Podívejte se, kdo má srdce vždy na dlani a na koho se můžete bezpodmínečně spolehnout. Máte kolem sebe také takového člověka? Nebo jste to vy sami?

Některá znamení zvěrokruhu jsou přirozeně dobrosrdečná, známá svým soucitem, štědrostí a opravdovou péčí o druhé. Tato znamení často kladou potřeby druhých na první místo a jsou vždy připravena podat pomocnou ruku nebo nabídnout emocionální podporu.

Je dobré mít na paměti, že každé znamení vyjadřuje laskavost a dobrotu srdce jiným způsobem. Někdo vás obejme a bude chlácholit, další, kterému před půlnocí zavoláte, že máte splín, popadne láhev vína a za chvíli je u vás. A pak jsou tací, kteří vám na rovinu řeknou, proč se vám děje to, či ono. Může vás to bolet, ale občas taková „domluva“ zafunguje. A víte proč? Dotyčný jde totiž hned k věci. K objetí přihodí i pár dobrých rad. Dělat by to nemusel, ale právě takové gesto naznačuje, že mu jde hlavně o vás.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Jestli se o někom dá říct, že má srdce na dlani, pak je to rozhodně Rak, který patří k nejvíc empatickým znamením zvěrokruhu. Tihle lidé jsou neuvěřitelně soucitní a vždy se snaží pomáhat, seč mohou. Rodina, partneři a nejbližší přátelé jsou jim vším. Doslova by se pro ně rozdali. Pokud máte kolem sebe takového člověka, nepochybně se s ním cítíte v bezpečí. Můžete mu totiž kdykoliv zavolat a on je připraven vám pomoci, ať už dobrou radou nebo konkrétním činem.

Raci patří mezi velmi dobré teoretické řešitele problémů. Během chvíle jsou schopni vysypat z rukávu spoustu nejrůznějších nápadů, jak obtížnou situaci řešit. Tohle znamení je také známé tím, že často dává víc, než dostává. Na jednu stranu je fakt, že za svou péči a loajalitu nic nečekají. Na druhou stranu bývají občas zneužíváni. Sami vnímají, že to je špatně a tenhle nedostatek uznání jejich dobroty jim nedělá psychicky dobře.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Znamení Vah je známo svou temperamentní a společenskou povahou. Vyjde s každým, proto je považováno za nejpřátelštější znamení zvěrokruhu. To je dáno i faktem, že Váhy jsou neuvěřitelně spravedlivé a mají ohromný smysl pro harmonii, a to zejména ve vztazích. Ovlivňuje je Venuše, což je planeta lásky. Takže až se příště pohádáte s partnerem či partnerkou, běžte si postěžovat Váze, která vás nejenom vyslechne, ale ještě vám pomůže rodinné problémy vyřešit.

Váhy si totiž poradí s každou situací. Umí se vžít do obou stran a najít kompromisní řešení. A dělají to tím nejlaskavějším způsobem, jaký lze vůbec zvolit. Tyhle dobré duše totiž zastávají názor, že ke druhým bychom se měli chovat tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám. Pravdou je, že Váhám tohle přesvědčení obvykle vychází.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Když se rozdávala emoční inteligence, Ryba si šla přidat třikrát. Tohle znamení má snad radar na problémové pocity, které zatím nebyly vyřčeny. Ve své sociální bublině Ryba často leze na nervy svému okolí. Odmítá si totiž vybrat stranu sporu. Nesnáší hádky a nevidí nic špatného na tom se chovat tak, aby spolu všichni vycházeli.

Rybě nemusíte nic říkat, pozná na vás, že se něco děje. Vždy si udělá čas, aby vás vyslechla. Možná tak úplně neporozumí vašemu osobnímu zápasu, ale umí se na věc podívat z jiné perspektivy. Terapeutický rozhovor s Rybou, protože v jejím případě to nemůže být nic jiného, vám pak uleví a nasměruje vás k řešení problémů.

Zdroje: horoskop.de, www.prosieben.de