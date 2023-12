Externí autor 29. 12. 2023 14:14 clock 4 minuty

Každé znamení má své silné a slabé stránky. Znalost znamení může poskytnout zajímavý pohled na osobnost. Poznejte znamení své vyvolené a získáte další informace o tom, jak funguje ve vztahu. My jsme pro vás našli tři nejlepší manželky podle zvěrokruhu. Tyto ženy udělají váš život maximálně šťastným.

Jistě jste si někdy položili otázku, kdo ze všech znamení zvěrokruhu je tím nejlepším adeptem pro společný život. Starodávná síla a moudrost astrologie nám odhaluje všechny aspekty naší osobnosti. Můžeme díky ní číst typologii jednotlivých znamení od chování přes volbu povolání až po citlivost a fungování ve vztazích. Ať už na zvěrokruh věříte, nebo ne, zde je zábavný pohled na 3 nejlepší ženy, které si můžete vzít. Před tou třetí všichni pokleknou!

1. Kozoroh (22. prosince - 19. ledna)

Ženy ve znamení Kozoroha jsou velmi schopné, praktické, pragmatické a dobře organizované. Není toho mnoho, co by Kozorožka nezvládla. Pokud hledáte ženu velitelku, která dokáže žonglovat s kariérou, rodinou, domácností a společenským životem s obratností umělkyně z Cirque du Soleil, měli byste si najít nevěstu ve znamení Kozoroha. Kozorozi jsou ideálními partnerkami, protože jsou ambiciózní a neúnavně jdou za svými cíli. Jsou ideálními partnerkami, pokud jste i vy cílevědomá osoba, která bude rozumět jejich energii a odhodlání.

Toto znamení má vysokou úroveň integrity a vyžaduje od sebe i od svých partnerů to nejlepší. Žena ve znamení Kozoroha je hluboce milující a věrná, za jejím seriózním zevnějškem se skrývá ohnivá vášeň. Kozoroh se ve svých vztazích nespokojí s lajdáctvím, leností nebo neúctou. Žena v tomto znamení je sice ambiciózní, ale není povrchní. Ona ví, že dobrý život je ten, který se žije čestně, poctivě a s pevnou etikou. Má smysl pro spravedlnost a hraje vždy fér. Pokud chcete mít s Kozorohem zdravý a trvalý vztah, chovejte se stejně.

2. Ryby (19. února - 20. března)

Mořské panny zvěrokruhu jsou citlivé, kreativní, smyslné, intuitivní a sexy. Když najde toto vodní znamení správného partnera pro život, čeká oba nádherný hluboký a emocionální vztah. Ryby se nebojí hluboce přemýšlet, intenzivně cítit a sdílet s vámi své nejhlubší pocity. Ryby jsou velmi pečující znamení. Tato žena se o vás vždy pečlivě postará. Zkontroluje, zda máte vždy peněženku a klíče, a zeptá se, zda něco nepotřebujete, když jste nemocní. Tato vlídná a upřímná péče se přenáší i do mateřství, což z Ryb dělá ty nejlepší maminky. Ale nenechte se mýlit, Ryby si nenechají nic líbit.



Chtějí to, co si zaslouží za svou starostlivost, a aby se s nimi zacházelo s respektem a péčí. Rybky jsou velmi emotivní znamení a nejlépe se jim daří s partnery, kteří to chápou a mají dostatečnou emoční inteligenci, aby s jejími pocity zacházeli s respektem a vyslechli ji, když potřebuje vypustit divoké vlny svého vnitřního oceánu. Přes všechny ty emoce dokážou být Ryby také uvolněné. Rybí dáma si cení domácího pohodlí a pohody. Když si ji vezmete, můžete očekávat spoustu dlouhých, líných nedělních rán a útulných odpolední s oblíbeným seriálem či filmem a zmrzlinou.

3. Štír (23. října - 21. listopadu)

Být ženatý se Štírkou není nikdy nuda. Ne nadarmo se říká, že před tímto znamením se pokleká. Štír je sebevědomý, sebejistý a upřímně řečeno jedno z nejvíc sexy znamení zvěrokruhu. Štír dokáže otočit vaším světem o 360 stupňů, ale nespokojí se jen tak s někým. K lásce se Štírem potřebujete velké srdce, odolnou povahu a ochotu stát se nejlepší verzí sebe sama. Štíři mají neuvěřitelně silnou vůli a neberou „ne“ jako odpověď. Žena ve znamení Štíra je panovačná, ví, co chce, co je ochotná přijmout a co ji rozzuří jako aktivní sopku.

Štírka je intenzivně uzavřená, takže, pokud vás pustí do svých nejhlubších myšlenek a tužeb, budete vysoce poctěni. Nepotrpí si na veřejné projevy náklonnosti ani na sdílení informací o vašem vztahu na sociálních sítích. Chce jednoduše být s vámi, ne o vás mluvit. Štír je ale zároveň velmi zvědavý a bude chtít o vás vědět všechno. Pokud chcete získat její důvěru, pusťte ji k sobě. Kromě toho, že je Štír vášnivý, silný a trochu divoký, je také divoce ochranitelský. Bude za vás bojovat s neúprosnou zuřivostí. Milovat Štíra není snadné, ale stojí to za to!

Zdroje: dotyk.cz, astrotalk.cz, yourtango.cz