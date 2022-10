Politolog předpověděl 3. světovou válku v roce 2050. Rozpoutá ji nečekaná země

Tereza Malá

Foto: SørenKierkegaard / Creative Commons, CC BY-SA 4.0

Geopolitolog George Friedman je znám nejen svými přednáškami, ale i knihami, v nichž se mimo jiné zmiňuje i o třetí světové válce. Podle něj k ní dojde roku 2050 a politolog předpovídá, které státy v ní budou bojovat o světovou moc. Jaká je jeho vize? Či spíše jakou vizi měl před 10 lety?

Jak nám historie ukazuje, každé století má nějakou válku. Proto ani 21. století nebude prvním stoletím bez velkých válečných konfliktů. Jeden z nich předpovídá právě Friedman ve své knize The Next 100 Years: A Forecast for 21st Century (Příštích to let? Předpověď pro 21. století).

Válka je logickým vyústěním

„Podrobnosti nemusí být takové, jak říkám - mohou tam být jiní hráči, nemusí se to stát v roce 2050,“ říká George Friedman, doktor vládních věd a zakladatel a šéf geopolitické poradenské společnosti.

Jeho prognóza pro příštích několik desetiletí není zrovna nejrůžovější, navíc je korunována válkou. Podle Friedmana nebylo 20. století americkým stoletím, protože se Spojené státy podílely na dění jen okrajově poté, co byly mezi lety 1945 až 1991 ve strašlivém konfliktu se Sovětským svazem. Spojené státy jsou globální mocností teprve od roku 1991, kdy ekonomika Spojených států je zhruba třikrát větší než čínská. „Dvacet pět procent světové ekonomické aktivity se odehrává ve Spojených státech. Americké námořnictvo ovládá všechny oceány. Jsme řádově silnější než kdokoli jiný. Podlomit takovou moc lze, ale obvykle k tomu jsou zapotřebí války a určitě to trvá celé generace,“ tvrdí Friedman.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jací jsou podle geopolitologa klíčoví hráči?

Určitě je to sociálními stresy oslabená a roztříštěná Čína a bude to i oslabené Rusko. Na periferii Eurasie se objeví tři mocnost: skutečné těžiště Asie, Japonsko, s druhou největší ekonomikou na světě. Je jednotné a má největší námořnictvo v Asii. Pak Turecko se silnou islámskou ekonomikou a zdaleka nejsilnější a nejefektivnější armádou v Evropě. Turecko je podle Friedmana významnou středomořskou mocností.

Třetí pak překvapivě Polsko, se silnou a velmi dynamickou ekonomikou. Polsko se velmi obává Německa a Ruska.

Jak by vypadala třetí světová válka?Zdroj: Shutterstock.com

Třetí světová začne v roce 2050

Jak by konflikt začal? Friedman tvrdí, že Japonsko je naprosto závislé na námořních cestách pro dovoz a vývoz produktů, jež kontrolují Spojené státy. Jakmile se však Japonsko a Turecko stanou většími námořními mocnostmi, Spojené státy se vůči nim stanou nepřátelskými. Naopak Polsko nemá zájem být námořní velmocí, ale bojí se Turecka a zajímá se o USA. „Vzniká tak přirozená koalice, kdy těžiště americké vojenské moci je ve vesmíru. Ve vesmíru funguje vše od navigace přes komunikaci až po zpravodajské satelity. Pokud by jakákoli mocnost chtěla vyřadit Spojené státy, musela by vyřadit tyto prostředky,“ říká Friedman.

Pokud by Japonci a Turci chtěli napadnout Spojené státy, museli by nejprve zasáhnout tento bod. A to bude dle Friedmana začátek třetí světové války. „ Vypadá to jako sci-fi, ale člověk si říká, jak by se asi někdo v roce 1900 cítil při popisu toho, jak bude vypadat druhá světová válka,“ končí politolog.

