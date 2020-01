3. světová válka: Jak se připravit a co dělat v případě jaderného útoku

3. světovou válku řeší celý svět poté, co USA zavraždily íránského hlavního generála Kasema Solejmáního. Pokud by skutečně došlo ke konflitku velmocí, hrozí i použití jaderných zbraní. I když nic nenasvědčuje tomu, že by se taková událost mohla objevit bezprostředně, tady je, co vám odborníci doporučují dělat, pokud vypukne 3. světová válka.

Co dělat před jaderným výbuchem?



Jaderný výbuch může proběhnout bez dlouhého varování. Pokud si myslíte, že je útok pravděpodobný, je nejlepší být připraven. Odborníci doporučují dodržovat uvedené pokyny k ochraně sebe, rodiny a domova - pokud se domníváte, že útok hrozí.

• Sestavte soupravu pro nouzové napájení, která zahrnuje položky, jako jsou potraviny, voda, rádio na baterie, baterie do zásoby. Můžete si podobný balíček připravit i pro vaše pracoviště a případně i do auta pro případ, že budete vyzváni k evakuaci.

• Vytvořte rodinný pohotovostní plán. Vaše rodina nemusí být pohromadě, když zasáhne katastrofa, takže je důležité vědět, jak se budete navzájem kontaktovat, jak se dostanete domů a co budete dělat v případě nouze.

• Zjistěte od úředníků, zda byly některé veřejné budovy ve vaší komunitě označeny jako přístřešky pro shromáždění v případě ohrožení. Pokud nebyl určen žádný, vytvořte si vlastní seznam potenciálních úkrytů. Tato místa by zahrnovala suterény nebo místo bez oken v oblasti středních pater ve výškových budovách.

Co byste měli mít v soupravě na přežití?

• Vodní filtry

• Konzervy (hovězí maso, ovoce, tuňák, vepřové maso atd.)

• hotová jídla (oříšky, sýr, proteinové tyčinky atd.)

• Lékařské soupravy

• Máslo

• Různé nápojové směsi, pokud máte děti

• Multi-vitamíny

• Roztok jódu, peroxid vodíku, alkohol, léky proti bolesti

• Sušené mléko

• Největší pytle rýže, fazole, mouky, ovsa, cukru a medu

• Litry oleje na vaření

• Pečicí prášek, jedlá soda a koření

• Ruční otvírák na konzervy

• Kuchyňské zápalky a zapalovače na jedno použití

• Hygienické vložky a plenky, pokud je to potřeba

• Svítilny (ideálně LED) a přenosná rádia, pokud je ještě nemáte

• Spousta baterií, nejméně tři sady z každého typu, který můžete potřebovat

• Balená voda (zejména pokud ještě nejsou zajištěny domácí potřeby)

• Dětské ubrousky

• Bělidlo

• Hasicí přístroj

• Papírové nebo plastové talíře / kelímky / náčiní

• Levné plastové kapuce s kapucí

Co dělat během jaderného výbuchu?

Níže jsou uvedeny pokyny, jak postupovat v případě jaderného výbuchu.



• Poslouchejte oficiální informace prostřednictvím online, rádia nebo televize a postupujte podle pokynů úřadů podle jejich reakce na mimořádné situace.

• Pokud je vydáno varování o útoku, lehněte si co nejrychleji na zem, a zůstaňte tam, dokud nebudete vyzváni, aby udělali něco jiného.

• Najděte nejbližší budovu, nejlépe postavenou z cihel nebo betonu, a jděte dovnitř, abyste se vyhnuli jakémukoli radioaktivnímu materiálu venku.

• Pokud se během několika minut dostanete k lepšímu přístřeší, například k vícepodlažní budově nebo suterénu, okamžitě tam dojděte.

• Jděte co nejdále pod zem nebo do středu vysoké budovy. Cílem je umístit co nejvíce zdí a betonu, cihel a zeminy mezi vás a radioaktivní materiál.

• Pokud úřady neřeknou jinak, očekávejte, že zůstanete uvnitř nejméně 24 hodin.

Co dělat, když vás jaderný výbuch chytí venku?

• Nedívejte se na blesk nebo ohnivou kouli - může vás oslepit.

• Lehněte si na zem a zakryjte si hlavu. Pokud je výbuch v určité vzdálenosti, může to trvat 30 sekund nebo déle, než dojde k nárazu nárazové vlny.

• Schovejte se, jakmile to půjde, i když jste mnoho kilometrů od místa, kde k útoku došlo - radioaktivní spad může být přenášen větrem na stovky kilometrů.

• Pokud jste byli během nebo po výbuchu venku, vyčistěte se co nejdříve, abyste odstranili radioaktivní materiál, který se mohl usadit na vašem těle.

• Sundejte si oděv, abyste zabránili šíření radioaktivního materiálu. Odstranění vnější vrstvy oblečení může odstranit až 90% radioaktivního materiálu.

• Pokud je to možné, vložte znečištěný oděv do plastového sáčku a sáček uzavřete nebo zavěste.

• Pokud je to možné, osprchujte se velkým množstvím mýdla a vody, abyste odstranili radioaktivní kontaminaci. Kartáč nečistěte ani nepoškrábejte.

• Umyjte si vlasy šamponem nebo mýdlem a vodou. Nepoužívejte kondicionér ve vlasech, protože váže na vaše vlasy radioaktivní materiál a snadno jej vyplachuje.