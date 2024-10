Externí autor 5. 10. 2024 clock 4 minuty

Když snoubenci procházejí uličkou k oddávajícímu, tak nějak předpokládají, že jim manželství vydrží na vždy. Pro tři znamení zvěrokruhu ale jejich svazku odtikávají poslední dny a týdny. Do konce roku přijde rozvod, který způsobí odhalená tajemství...

Obecně vzato se lidé berou pro to, že spolu chtějí žít. Tomu podřizují svoje chování, protože si uvědomují, že už nejsou samostatná jednotka, ale dva. Až sem by to bylo hezké. Jenže vždycky záleží na povaze jednotlivců. Jak se dokážou vypořádat nejenom s překážkami, ale také s různými pokušeními. Podívejte se, která znamením zvěrokruhu přivítají nový rok jako single…

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Volnomyšlenkářský Střelec není právě vhodným adeptem na manželství. Cení si totiž své nezávislosti a toho, že si může neustále užívat všelijaká dobrodružství. Když už se přece jenom rozhodne oženit či vdát, má na svůj protějšek překvapivě velké nároky. Jak se zdá, v poslední čtvrtině roku Střelcům dochází trpělivost a začínají si uvědomovat, že šlápli vedle.

Nejenom proto, že jejich partner či partnerka nesplňují to, co si slibovali právě u toho oltáře, ale také jim dojde, že už nemají chuť se podřizovat. Bohužel je to se Střelcem tak, že o co víc vyžaduje, o to míň dává. Nespokojenost v manželství je pak žene do dalších náručí a také skutků, které ovšem dělají za zády svého protějšku.

Jestli si vážení Střelci myslíte, že se na tohle vaše chování nepřijde, tak máte smůlu. Hvězdy upozorňují, že na vás vyplavou nijak hezké věci, které váš protějšek rozhodně nepřejde pouhým – ty ty ty. Připravte se na to, že tentokrát to nebudete vy, kdo práskne dveřmi.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Vzdušné znamení Blíženců má nejenom spoustu přátel, ale také četné koníčky. Po svatbě si zrozenci v tomto znamení často uvědomí, že uvízli ve zlaté kleci a neumí se s touto novou situací srovnat. Oni zkrátka vůbec nechápou, že by odteď měli trávit večery se svým manželem nebo manželkou. Potřebují rozlet, takže během velmi krátké doby začnou hledat příležitosti, které jim umožní dál vyrážet do společnosti.

Takovým únikem z dusivého domácího prostředí bývá v případě Blíženců mimomanželský vztah, který jim navrátí onen tolik milovaný pocit svobody, že si dál mohou dělat, co chtějí. Blíženec je společenský motýl, který ke svému životu potřebuje společnost a podněty zvenčí. Pokud je nemá, bude se všemožně snažit o návrat do stavu, který mu vyhovoval.

Jak se zdá, v domácnostech Blíženců začíná být dusno. Nikdo totiž nepřejde mimomanželskou aféru jen tak. Takže milí zrozenci v tomto znamení, jestli máte máslo na hlavě, zkuste si uvědomit, co je pro vás skutečná priorita. Úlet, kterým jste si kompenzovali neschopnost kompromisu z vaší strany totiž může mít na vaše manželství fatální dopad.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Konec roku pořádně otřese Býkovým manželstvím. Hvězdy signalizují napětí a neklid, které mohou vyústit v nečekané změny. I přesto, že jsou Býci známí svou loajální povahou, zejména vůči partnerovi či partnerce, nervozita a frustrace z haprujícího vztahu pravděpodobně povede k rozchodu.

Konečně jim dojde, že do vztahu investovali jenom oni a z druhé strany se jim jaksi nedostávalo odpovídající reakce. Taková situace je pro toho, kdo dává, navíc dlouhodobě neudržitelná.

Vážení Býci, my víme, že je pro vás rodina vším, proto i rozchod pro vás rozhodně nebude procházka růžovým sadem. I přes všechny těžkosti vám ale umožní začít v budoucnu jinak a hlavně lépe. Jak to vypadá, pro Býky je rozvod jedinou možností, jak si zachovat důstojnost.

