Jaro nám po dlouhé zimě přináší pozitivní energii. Na předzvěst jara se těší snad každý z nás, ale známe tři znamení zvěrokruhu, která mohou očekávat v březnu něco super extra speciálního. Kdo se může těšit na dobré zprávy a příznivé životní směny?

Někdy zažíváme životní období, kdy se nám všechno daří a vše jde až podezřele snadno. Kdo z nás by to neměl rád, když všechno šlape, jak po drátkách a daří se, na co sáhneme?

V březnu se radujeme ze sluníčka, které prozáří světlem naděje i naše duše. 3 znamení zvěrokruhu se mohou těšit na opravdu veleúspěšný měsíc. Jste mezi nimi i vy?

Blíženci (22. května – 21. června)

Blížencům astrologové předpovídají velice úspěšný měsíc. Březen pro ně totiž bude jedním z nejlepších měsíců roku. Hvězdy jsou jim maximálně nakloněny, a proto mohou očekávat splnění všech svých snů. Pokud je tento zrozenec single, potká určitě pravou lásku.

Zadaní Blíženci se mohou těšit na nový životní krok. Žádost o ruku a svatba jsou ve vzduchu, ale možná, že se jim objeví druhá čárka na těhotenském testu. Možné je tento měsíc úplně všechno, včetně zvýšení platu, nebo nové pracovní nabídky. Stačí se jen otevřít všem možnostem.

Planeta štěstí, Jupiter je připravená vám nadělit to, co si přejete. Proto astrologové doporučují, aby si Blíženci urovnali své myšlenky a přání. Je důležité vědět, co si přejeme, protože jedině tak může přijít přesně to, co chceme. Ideální je, si svá přání a sny napsat.

Kozoroh (22. prosince – 20. ledna)

Z počátku bude březen vypadat, že Kozorohům přinese komplikace v práci, ale díky planetě Saturn, která jim dodá sebedůvěru a sílu, vše nakonec levou zadní zvládnou. Všechna jejich snaha se zúročí a přinese jim zasloužené ovoce.

Tento měsíc přináší potenciál příjemného vedlejšího výdělku, protože hvězdy jsou v březnu nakloněny investicím. Pokud si Kozorozi vše promyslí a dobře naplánují, mohou si vydělat například na pohádkovou dovolenou. To ocení především rodina a děti, partnery to více stmelí.

Astrologové radí, aby se tito jedinci zaměřili také na sebe, protože je potřeba investovat čas a péči i samy sobě. Neměli by podceňovat odpočinek a relaxaci, protože jedině tak jim vydrží tato jízda na pozitivní energetické vlně i na další měsíce.

Vodnář (21. ledna – 20. února)

Vodnáře čeká v březnu také řada nemalých úspěchů, a to na všech frontách. Mohou se těšit z úspěchů v oblasti práce i financí, rodiny a vztahů. Pokud jsou tito zrozenci single, konečně potkají někoho zajímavého, kdo bude stát za pozvání na rande.

Pokud jsou tito jedinci zadaní, astrologové doporučují, aby své drahé polovičce nachystali nějaké romantické překvapení. Zažehne to nový plamen lásky a posílí jejich vztah a intimitu. Originalitě se meze nekladou. Čím více času a příprav do toho investují, tím větší úspěch sklidí.

Na pracovním poli se bude Vodnářům také dařit, protože přijdou s novými nápady, kterými zaujmou vedení. Není vyloučené povýšení, nová pozice, nebo velká finanční odměna. Měsíc podporuje experimenty, a proto by se tito jedinci neměli bát ukázat, co v nich doopravdy dřímá.

Zdroj: citymagazine.si