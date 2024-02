Milujete překvapení? Kdo by neměl. Všichni máme rádi, když se nám děje něco příjemného a hezkého. Některým znamením zvěrokruhu se splní jejich tajné přání. Kdo se může těšit na nejhezčí zážitek svého života?

Dneska si člověk může koupit skoro cokoli. Ale stejně tak o to může i přijít. O co ale nikdy nepřijdete jsou vaše vlastní zážitky, které si uchováváte v paměti po celý život. Tento měsíc se některým lidem splní jejich sny, a prožijí něco, po čem už dlouho toužili. Tito zrozenci by si to měli pořádně užít, protože to bude stát za to.

Býk (20. dubna - 20. května)

Únor bude pro Býky obdobím krásných zážitků, mají se tedy na co těšit. Hvězdy jim předpovídají nečekanou situaci, díky které prožijí pocit nekonečného štěstí. Tito zrozenci jsou přirození objevitelé, a nebrání se ničemu novému. Rádi si užijí jakýkoli umělecký zážitek, výlet do přírody, nebo potěší své chuťové pohárky gastronomickým prožitkem.

Zážitků, které čekají v únoru na Býky bude mnoho, jeden však bude zcela vyčnívat a udělá jim extrémní radost. Stačí jediné, být otevření novým příležitostem. Tu výjimečnou chvíli určitě poznáte. Vrhněte se do toho a ponořte se do každého okamžiku, který vám život přinese.

Lev (23. července - 22. srpna)

Lvi milují vzrušující zážitky. Zejména ty, které se dají nějak zaznamenat, a mohou s nimi uchvacovat své obdivovatele a přátele ještě dlouho potom. Únor bude pro tyto zrozence obdobím hojnosti. Čeká na ně zejména jeden unikátní zážitek, který jim rozšíří obzory, a zároveň naplní srdce pravou radostí.

Vytváří se podhoubí pro velké dobrodružství, na které nikdy nezapomenou. Bude spousta příležitostí k intenzivním prožitkům vášně a štěstí, proto žijte každým okamžikem. Lvi by se měli účastnit všeho, co jim osud přivede do cesty. Doma je ale štěstí nečeká, takže budou muset vyrazit ven.

Váhy (23. září - 22. října)

Pro Váhy si měsíc únor připravil něco velkolepého. Pokud má podle astrologické předpovědi někdo zažít svůj životní zlom a nejkrásnější moment, jsou to rozhodně Váhy. Očekávat mohou situaci, která jim do jejich života přivede lásku a harmonii. Setkají se s někým extra, kdo jim otočí život naruby.

Díky své citlivé a esteticky založené povaze, se ale mohou těšit i na pěkné umělecké zážitky. Kulturní události by si měli Váhy užívat plnými doušky. Doporučuje se jim zaměřit se tento měsíc na spojení se svým vnitřním já. Měly by si naslouchat a vědomě prožívat plnost svého života a radovat se z ní.

close info simona pilolla 2 zoom_in Spojte se se svým vnitřním já, a prožívejte na plno každý okamžik.

Zdroj: www.yourtango.com, www.astrotalk.com