V únoru ještě vládne mrazivá zima, tak bychom se rádi zcela pochopitelně k někomu přitulili a ohřáli svá srdce. Potkat tu pravou polovičku, se kterou strávíte zbytek života, chce velké štěstí. Známe tři hvězdná znamení, které to skutečně potká. Budete to i vy?

Kdo by si nepřál mít konečně trvalý harmonický vztah. Všichni chceme partnera, se kterým si budeme rozumět, zrodí se mezi námi magická chemie lásky, a zároveň v sobě najdeme ty nejlepší přátele. Představa by byla, ale je reálné takového člověka potkat? Astrologové předpovídají těmto znamením osudovou lásku. Třeba se usměje štěstí právě na vás.

1. Rak (22. června - 22. července)

Raci jsou díky své intuici a vysoké senzitivitě velmi vnímaví. Opravdovou lásku rozpoznají na sto honů, protože jsou nejcitlivějším znamením zvěrokruhu. Právě únor bude pro tyto zrozence magickým měsícem plným romantiky. Budou doslova zářit štěstím.

Tito jedinci mohou důvěřovat svým instinktům a být naprosto sebejistí. Věrné planoucí srdce poznají i v davu. Nemusí se bát být otevření a dát do nového vztahu úplně všechno. Tohle je právě to, na co jste celý život čekali. Užívejte si zamilovanost a romantiku.

Panna (23. srpna - 22. září)

V únoru mohou Panny potkat toho pravého, nebo tu pravou. Je velká pravděpodobnost, že konečně narazí na člověka, se kterým si budou výborně rozumět. Se svou novou láskou se budou tak výborně doplňovat, že je pravděpodobné i brzké plánování svatby.

Panny dokáží i ve fázi zamilovanosti analyzovat svůj objev s rozumem. Toto jednání by si mohli odpustit a zkusit se pro změnu otevřít a vložit do vztahu důvěru. Naštěstí zjistí, že mají společné hodnoty, přístup k životu, i představy o budoucnosti. Proto jejich lásce nic nebrání.

Vodnář (20. ledna - 18. února)

Vodnářům se vyplatí jejich spontánní rozhodnutí jít ven mezi lidi, protože se zcela nečekaně setkají se svou životní láskou. Tito zrozenci se odevzdali svému osudu, a vzdali hledání svého protějšku. O to více budou překvapeni tím, jak rychle se jejich vztah přirozeně vyvine.

Nezávislá kreativní povaha těchto zrozenců, bude fascinovaně přitahována novým objektem jejich zájmu. Protože jim imponuje jeho jedinečnost a originalita. Vodnáři, buďte otevření novým zážitkům, a nebojte se naplno oddat svým novým rozjásaným citům.

