V dnešní době jsou životní náklady čím dál vyšší, a jakmile za sebou člověk zabouchne domovní dveře, platí na každém kroku. Proto je potřeba být finančně gramotný a dávat si na své výdaje pozor. Zejména tato znamení by neměla v únoru riskovat!

1. Rak (22. června – 22. července)

Pro citlivé Raky bude únor náročným obdobím. Jejich rozpočet je našponovaný a sotva zvládají s penězi vycházet. Výhledově by se měli připravit na nečekané výdaje, které v průběhu tohoto měsíce objeví. Rozhodně by neměli kupovat nic, co nyní akutně nepotřebují.

Mají totiž tendence k impulzivnímu nakupování. To se týká i toho, že tito zrozenci neváhají sáhnout do kapsy a vypomoci druhým. I tato bohulibá pomoc může zruinovat jejich peněženku. Raci, pokuste se si své výdaje dopředu plánovat a zapisovat si je.

2. Střelec (23. listopadu – 21. prosince)

Odvážní a nespoutaní Střelci se tento měsíc budou pravděpodobně potýkat s finančními problémy. Objeví se nečekané výdaje, které ohrozí jejich stabilitu a zamávají jim s příjmy. Především by nově vzniklé dluhy měli tito zrozenci okamžitě řešit a nic neodkládat.

Střelci mají velmi optimistický přístup k životu a nebojí se proto neuvážených a riskantních investic. To je pro ně samozřejmě velká hrozba. Raději by měli být opatrní a pečlivě zvážit všechna svá rozhodnutí. Minimalizujte své rizikové chování a chovejte se k penězům bezpečně.

3. Ryby (21. února - 20. března)

Pro empatické Ryby bude tento měsíc velmi náročný. Budou se potýkat s finanční nejistotou, a dokonce jim osud do života shodí neplánované výdaje, což ohrozí celou jejich materiální stabilitu. Tito zrozenci jsou snadno ovlivnitelní, proto je pro ně těžké něco ušetřit. Než vytáhnou peněženku, měli by se zamyslet, zda skutečně potřebují nakupovat.

Obvykle podcení situaci, pak bezmyšlenkovitě a impulzivně investují do věcí, které nepotřebují. Aby se vyhnuli finančním průšvihům, měli by víc než kterékoli jiné znamení, pečlivě sledovat, kam své peníze pouští. Důležitá je evidence příjmů a výdajů. A přísnost k sobě samým.

Zdroje: www.yourtango.com, allegro.cz