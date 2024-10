Externí autor 18. 10. 2024 clock 5 minut gallery

O snídani se říká, že to je základ dne. Pokud je bohatá na bílkoviny a vlákninu, může pomoci snížit chutě a nadměrnou spotřebu kalorií v dalších jídlech, která během dne sníte. Nemluvě o tom, že nebudete mít chuť mlsat.

Snídaně je odborníky považována za nejdůležitější jídlo dne. Hraje totiž zásadní roli při poskytování energie a základních živin po dlouhém období nočního půstu. Když se probudíme, naše tělo potřebuje doplnit zásoby glukózy a dalších živin, aby mohlo začít den s energií a vitalitou.

Lépe vám to bude myslet a neztloustnete

Během snídaně přijímáte energii, kterou potřebuje váš mozek, aby mohl fungovat. Podle řady studií tak vynechání snídaně ovlivňuje vaši duševní výkonnost, tedy schopnost koncentrace, paměť i pozornost. Proto vám některé činnosti, když se před nimi nenasnídáte, mohou působit potíže.

Děti, ale i dospělí, kteří pravidelně snídají, tak obvykle podávají ve škole i v zaměstnání lepší výsledky, než ti, kteří snídani vynechávají.

Pokud nechcete tloustnout, začněte snídat. Zabráníte tak výkyvům hladiny krevního cukru a nebudete mít takovou chuť k jídlu. Snídaně vás zasytí ještě dřív než budete mít skutečný hlad, čímž se vyhnete tomu, abyste sáhli po prvním vysoce energetickém jídle, které uvidíte.

Co snídat

Nejenom že byste neměli vynechávat snídani, ale také je třeba dbát na její složení. Kardioložka Susan Chengová z kalifornského institutu Smidt Heart Institute v Cedars-Sinai, upozorňuje, že slanina, vejce, pečivo a lívance jsou čtyři věci, které by si ona nikdy nedala k snídani.

Pokud je první jídlo dne vyvážené, může pozitivně ovlivnit kontrolu hmotnosti, regulaci chuti k jídlu a udržení stabilní hladiny glukózy v krvi po celý den.

Snídaně, která je bohatá na bílkoviny a vlákninu, umí snížit chutě a nadměrnou spotřebu kalorií v následujících jídlech, a tím přispět k lepšímu řízení tělesné hmotnosti. Kromě toho může výživná snídaně nastavit chutě pro zbytek dne. Laicky řečeno, po zdravé snídani spíš sáhnete po stejně kaloricky vyváženém jídle a udržíte si tak zdravý vzorec stravování.

Slanina

Tohle je potravina, spolu s párky a dalšími uzeninami, které se kardiologové vyhýbají kvůli vysokému obsahu soli a dalších přídatných látek. Je tak významným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Navíc jde o zpracované červené maso, které nejenom že zvyšuje riziko rakoviny, ale i srdečních chorob.

To potvrzuje i studie publikovaná v Journal of the American Medical Association, která zjistila přímou souvislost mezi konzumací zpracovaného masa a zvýšeným rizikem úmrtnosti právě na tato onemocnění.

Tyto zpracované potraviny totiž obsahují dusičnany a dusitany, sloučeniny, u kterých bylo prokázáno, že mají karcinogenní účinky a mohou podporovat aterosklerózu, kornatění a zužování tepen.

Doktorka Chengová svým pacientům tuto pochoutku nezakazuje, ale upozorňuje, že by ji měli jíst pouze výjimečně.

Pečivo

Pekařské výrobky, jako jsou muffiny, housky, koblihy a croissanty, jsou potraviny, kterým se kardiologové vyhýbají kvůli vysokému obsahu tuku, cukru a rafinovaných sacharidů. Nejen, že jsou tyto potraviny vysoce kalorické, ale také postrádají nutriční hodnotu, takže jsou pro zdravou snídani nevhodné.

Podle studie v American Journal of Clinical Nutrition jde o to, že pravidelná konzumace potravin s vysokým obsahem cukrů a tuků je spojena se zvýšeným rizikem obezity a metabolických onemocnění. Dochází k výkyvům krevního cukru, což může vést k chutím a přejídání. Častá konzumace těchto potravin může navíc přispět k rozvoji inzulínové rezistence a metabolického syndromu. Tyto stavy zvyšují riziko srdečních onemocnění.

Domácí jsou zdravější

Pokud se nechcete vzdát snídaňových muffinů, upečte si zdravější variantu z celozrnné mouky a bez rafinovaných cukrů. Tak docílíte výrazného snížení kalorií a zlepšení jejich nutričního profilu. Když použijete ovesné vločky, ořechy a ovoce, zvýšíte obsah vlákniny a dalších důležitých látek, takže budou zase o něco zdravější.

Lívance

Je celkem jedno, jestli si dáváte ke snídani lívance nebo palačinky, obojí je podle doktorky Chengové špatně. Daleko lepší budou podle ní celozrnné verze, i když ty nemají dostatek vlákniny a nutričních hodnot.

Jde o to, že stejně jako v případě pečiva, i palačinky nebo lívance vyrobené z klasické bílé mouky a přelité sirupem nebo jinou sladkou omáčkou či namazané marmeládou mohou vést ke kolísání glukózy v krvi.

Podle studie z Nutrition Research, pokud budete často konzumovat potraviny s nízkým obsahem vlákniny a vysokým obsahem cukrů, hrozí vám metabolický syndrom, včetně přibírání na váze a inzulínové rezistenci.

Jako by to nestačilo, strava s vysokým obsahem rafinovaných sacharidů a nízkým obsahem vlákniny může zvýšit riziko chronického zánětu, klíčového faktoru při rozvoji kardiovaskulárních onemocnění.

Zdroje: www.elespanol.com, www.betterhealth.vic.gov.au, www.rush.edu