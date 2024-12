Externí autor 5. 12. 2024 clock 3 minuty

Poslední roky máte pocit, jako byste překročili bludný kořen. Ať děláte, co děláte, nedaří se vám. Jestli ale patříte mezi následující čtyři znamení zvěrokruhu, 5. prosince se konečně vše otočí v dobré.

Karmické zatížení osudu nám může často klást do cesty spoustu překážek, které se nedají dost dobře specifikovat. Zkrátka si připadáme jako prokletí, protože na co sáhneme, to se nám nedaří. Zejména čtyři znamení zvěrokruhu musela často bojovat s osudem, který jim nedopřával štěstí.

Tahle situace se ale 5. prosince změní. Po karmické stránce bylo vše odčiněno a oni se budou moci konečně nadechnout a vstoupit do nového života, který jim nabídne náruč plnou pozitivních událostí a samozřejmě i štěstí.

Kdo si tedy bude moct konečně začít užívat života a všech radostí, které přináší ostatním lidem? Podívejte se:

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Možná právě teď přemýšlíte nad tím, jaká kletba dopadla na Blížence, kteří patří k velmi společenským a komunikativním jedincům a zdají se být zcela optimisticky naladěni. A to je právě ono – zdají se být. Protože ve skutečnosti Blíženci neustále bojovali se svými vnitřními démony a nedostatkem sebevědomí. Nikdy se nedokázali rozhodnout jasně a za svým postojem také stát.

Teď, na začátku prosince, toto období vnitřních pochybností končí. Pro Blížence to znamená zásadní změnu. Konečně nacházejí víru v sebe sama a tím i životní rovnováhu. Až jejich karmické zatížení skončí, získají novou energii a se znovu nabitou vervou se budou snažit využít příležitostí, které jim život nabízí.

Lev (23. 7. až 22. 8.)

Nejspíš vás to překvapí, ale v posledním desetiletí sužovala Lvy kletba spojená s finančními ztrátami a neúspěchem. Možná si právě teď říkáte, jak je to možné, když Lev je přece král úspěchu. To je sice pravda, ale máme na mysli pomyslný jackpot, který Lvům neustále unikal.

Někomu přinese Mikuláš uhlí, Lvům konec kletby. Protože právě 5. prosince se uzavře etapa jejich finančního neúspěchu a oni konečně dostanou možnost získat dostatek finančních prostředků, které jim pomohou k blahobytu a hojnosti. Lvy v nadcházejícím období rovněž čekají nové profesní příležitosti, které jim z dlouhodobého hlediska zajistí finanční stabilitu.

Váhy (23. 9. až 23. 10.)

O znamení Vah je známo, že horuje za spravedlnost a miluje harmonii. Naprosto ve všem. V jednom aspektu se jim ale zrovna příliš nedařilo. A sice ve vztazích. Jako by na ně někdo seslal kletbu, která jim bránila najít citově vyvážený vztah. Často se totiž ocitali v toxických situacích, takže o harmonickém vztahu nemohla být vůbec řeč.

Jak to vypadá, právě 5. prosince se jim konečně podaří vymotat z problematických svazků a od toho bodu bude už jenom kousek k tomu, aby konečně našli správně vyváženou emoční stabilitu, po které vždy toužili. Takový stav jim přinese skutečné harmonické vztahy a s nimi lásku a respekt.

Kozoroh (22. 12. až 20. 1.)

Kdo zná nějakého Kozoroha, tak dobře ví, že to obvykle bývá člověk, který musí neustále překonávat různé překážky a výzvy. Přestože Kozorozi odjakživa patří k vytrvalým a houževnatým lidem, v posledním desetiletí se i přes veškerou snahu nedokázali pohnout vpřed.

Mikuláš tohle prokletí ale zlomí a Kozorozi naberou nový směr a rychlost. Překážky se rozplynou a oni konečně budou moci dosáhnout cílů, za které roky bojovali. Začíná pro ně úspěšné a stabilní období, které jim přináší nové příležitosti a pozitivní změny.

