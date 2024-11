Externí autor 5. 11. 2024 clock 4 minuty

Posledního půl roku jste hodně pracovali a teď čekáte, že konečně začnete sbírat pomyslné ovoce? Pokud patříte mezi následující čtyři znamení zvěrokruhu, máte velkou šanci zažít do konce měsíce průlom v kariéře.

Jak se říjen blíží ke konci, energie vesmíru se posouvá, což často přináší vlnu vyjasnění některých situací a událostí pro určitá znamení zvěrokruhu. Patříte-li mezi následující čtyři, může vám poslední říjnový týden připadat jako čas, kdy se plní nejenom dávné naděje a sny, ale také osobní cíle.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Není žádným překvapením, že v čase říjnové transformační energie stojí na prvním místě Štír. Tomuto vodnímu znamení, kterému vládne Pluto – planeta transformace a znovuzrození – se tak zcela přirozeně daří právě na konci října. Je to totiž období, kdy startuje právě sezóna Štíra.

Štíři jsou známí svou schopností vstát z popela a konec měsíce je často dobou, kdy se jejich sny začínají zhmotňovat. A to nejenom díky intenzivní vnitřní práci, ale i s ohledem na vnější změny.

Během této doby mohou Štíři zaznamenat průlom ve svém osobním nebo profesním životě, zejména v oblastech, na kterých opravdu tvrdě pracovali. Ať už jde o posun v kariéře, prohloubení osobních vztahů nebo vnitřní transformaci, Štírovy sny mají tendenci se sladit s jejich schopností pustit to, co jim již neslouží, a vytvořit tak prostor pro to, co posune jejich touhy ke skutečnosti.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozorozi jsou známí svou trpělivostí, disciplínou a neúnavnou pracovní morálkou. I když možná nezažijí úspěch přes noc, poslední říjnový týden může tomuto zemskému znamení přinést finále dlouhodobých cílů.

Tohle znamení, kterému vládne Saturn, planeta struktury a disciplíny, se pravidelně utvrzuje v tom, že se jeho nezměrné úsilí vyplatí i v situacích, kdy tomu ostatní dávají nejméně šancí.

Konec října může Kozorohům přinést úspěchy v kariéře, uznání za tvrdou práci nebo konečnou realizaci projektu, na kterém se pracovalo měsíce, ne-li roky.

Jelikož jsou Kozorozi nesmírně cílevědomí, nejspíš je tenhle čas neuvěřitelně vnitřně obohatí. Není divu, jejich sny se zhmotňují díky jejich vlastní píli a vytrvalosti. Opět si tak potvrdí, že tvrdá práce má smysl. A to je, jako workoholiky, těší.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Ryby patří k největším snílkům zvěrokruhu. Možná i proto jsou obdařeny jedinečným spojením s neviditelnými světy. Tohle znamení, kterému vládne Neptun, planeta snů, iluzí a spirituality, často mívá živé sny, které jako by nesly poselství nebo předpověď.

Poslední říjnový týden představuje pro vodní znamení Ryb významný čas, jelikož konečně začíná splývat jejich duchovní i fyzický svět, čímž je cesta ke splnění jejich snů mnohem snazší.

Koncem tohoto období Ryby nejspíš zjistí, že některé sny konečně začnou nabíhat do reality, a tedy se mění ve skutečné projekty, často i neočekávaným způsobem. Jak se zdá, konečně se tvůrčí úsilí začíná vyplácet. Nemluvě o osobním růstu, kterým si Ryby nejspíš musely projít.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnář, vizionář zvěrokruhu, má často velké nápady a futuristické sny. Tohle znamení, kterému vládne Uran, planeta inovací a náhlých změn, se vždy dívá dopředu a usiluje o pokrok a sociální reformy.

Jak hvězdy naznačují, poslední říjnový týden může Vodnářům přinést významný průlom zejména v oblastech, kde prosazovali změny nebo se snažili uvést na trh nové nápady.

Zrozenci v tomto vzdušném znamení si potrpí na originalitu a nestandardní myšlení a právě na konci října jejich zajímavé nápady začínají dostávat zelenou.

Milí Vodnáři, vězte, že ať už se jedná o osobní projekt, technologickou inovaci nebo náhlé uvědomění, díky němuž změníte svůj přístup k životu, koncem října doslova profrčíte na pozitivní vlně. Zejména i z toho důvodu že budete mít konečně jasno v profesních záležitostech, případně dostanete příležitost, na kterou jste opravdu dlouho čekali, a budete tak moci proměnit své vize v realitu.

