Top 5 nejlínějších zločinců světa: Usnul při zatýkání, punčocha namaloval fixem

Ideální zločin spočívá podle kriminalistů především v tom, že zločinec udělá co nejméně chyb. Jenže ve světě zločinu se najdou i lenoši, kteří na nějaké to zametání důkazů z vysoka kašlou! Šíp pro vás připravil přehled pěti největších zločineckých „trdel", kterým se kriminalisté za jejich hloupost smějí ještě dnes.

1. Muž, který usnul při zatýkání

Pokud nejste zaměstnání jako testovači matrací na spaní, většinou se v zaměstnání spánek příliš nevyplácí. A platí to snad ještě víc, pokud se vaší „prací" stane zločin. Přesto se najde překvapivé množství kriminálníků, kteří při policejní zátahu neudrželi víčka a propadli spánku. Jistý Mark Smith se vloupal do bytu své domácí, když odjela za povinnostmi. K jejímu překvapení ho tam našla ještě několik hodin poté, jak zkouřený marihuanou chrupe v její posteli a nohy mu přitom čouhají zpod peřiny! Podobnou zkušenost učinil i zloděj Dion Davis, který ukradl šperky svých obětí, aby s nimi vzápětí usnul v posteli majitelů, s lupem v pytlíčku pod hlavou.

2. Zločinec, kterého vypátrali díky nespláchnuté toaletě

Zapomenout spláchnout, když jdete na velkou, není jen obrovský prohřešek proti etiketě, ale také dokonalý způsob, jak po sobě zanechat vzorek DNA. Lepším způsobům by se tak měl učit Charles Williams, protože právě jeho „kakaové království", které po sobě zanechal v domě, kde odcizil více než 1000 dolarů, mohlo za jeho téměř okamžité dopadení. I když jeho náklad zlikvidovali děti okradené rodiny, lupič hloupě použil i toaletní papír – a právě na něm zanechal stopy.

3. Lupič, co loupež oznámil svým mobilem

Obyčejná vycházka obvykle dělá problém lidem, co se těžko odhodlávají k dietě a pohybu. A také zločinci jménem Albert Bailey. Ten se totiž pokusil vykrást banku hodně hloupým způsobem – zavolal do ní! „Chci 100 tisíc dolarů ve velkých bankovkých. Někoho pro ty peníze pošlu. Nevolejte policii, monitorujeme policejní scanner," ohlásil.

Zaměstnanec ovšem jeho varování neuposlechl a vše okamžitě ohlásil policii. Ještě, než muži zákona dorazili a zabezpečili budovu, vešel do banky Baileyho šestnáctiletý komplic. Vzal pouhých 900 dolarů a s těmi upaloval do Baileyho auta, který zatím parkoval blízko banky. Policie ho tam rovnou zatkla.

4. Zloděj, který se neodhlásil z facebooku

Spousta z nás se na vlastním počítači ze sociálních sítí často ani neodhlašuje. Není to nic neobvyklého. Ale když nejste u svého počítače, může se podobný zvyk šeredně vymstít. Zloděj Nick Wigg doplatil na to, že se při loupeži musel podívat, jakými zajímavými statusy se mohou pochlubit jeho přátelé, zatímco on je na „lupu". Nevyplatilo se mu to, zvláště z toho důvodu, že ho podle jeho profilu následně rychle vypátrali policisté.

Facebook se ostatně stává způsobem, jak vypátrat zločince i jinak. Už několik lapků doplatilo na to, že si profilovou fotografii pořídili v kradeném oblečení, podle kterého je identifikovali okradení.

5. Místo masek si namalovali punčochy fixem!

Kdyby hloupost měla hranice, jejich přechody by dozajista strážili Matthew Allen McNelly a Joey Lee Miller. Tahle dvojice nepříliš inteligentních zločinců totiž udělala něco, co by snad rozumně uvažujícího člověka nemohlo ani napadnout. Když se chystali na vykrádačku domu, místo punčoch přes hlavu se snažili maskovat tím, že si lihovými fixy začernili obličej.

Páreček idiotů se následně vloupal do domu, jehož majitelé zalarmovali policii, která hlupáky zatkla. A zatýkající prý při pohledu na zloděje nemohli zadržet smích. „Dělám šerifa už více než 25 let, viděl jsem tedy už opravdu hodně divných věci, které mě rozesmály a které mi přišly divné. Tohle ale bylo poprvé, kdy to bylo divné i legrační zároveň," smál se policista Jeff Cayler, který muže zatýkal.