Externí autor 27. 11. 2024 clock 4 minuty

Podívejte se na nejpřitažlivější znamení zvěrokruhu. Čím vším se vyznačují a proč je tak obdivujeme? Jestli patříte mezi pět zmíněných, nejspíš jste Lev nebo Štír.

Přitažlivost, jak ji vnímáme my lidé, ovlivňuje spousta faktorů. Mezi tři základní patří osobnost, sebevědomí a charisma. Podle hvězd jsou některá znamení zvěrokruhu krásnější než jiná zejména kvůli svým výrazným vlastnostem a osobnímu stylu.

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Cenu za nejatraktivnější znamení zvěrokruhu jednoznačně vyhrávají Váhy. A důvod je celkem jasný. Vládne jim Venuše, planeta lásky a krásy, proto pohled na tohle znamení je zážitkem estetické dokonalosti. Od ostatních znamení Váhy odlišuje nejenom jejich smysl pro módu, ale i to, jak se chovají. V životě oceňují krásu a harmonii, proto jsou pro ostatní velmi atraktivní.

Pomáhá jim i fakt, že mají vrozený šarm a jsou to laskaví, charismatičtí a oblíbení lidé. Ostatní oceňují jejich takt a schopnost vše zařídit tak, aby se cítili pohodlně. Se svým jedinečným vzhledem, přirozeným chováním a skvělým smyslem pro styl není divu, že jsou Váhy považovány za nejatraktivnější znamení zvěrokruhu.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Pokud jde o přitažlivost, Štír rozhodně není žádný troškař. Tito lidé jsou tajemní, intenzivní a vášniví. Ostatní k sobě přitahují svou tajemnou aurou. Patří k nejsvůdnějším znamením zvěrokruhu. Nedefinuje je žádná křehká krása, ale pomyslná animální přitažlivost, které je těžké odolat. Osobnostně jsou Štíři opravdu silní, povrchnost u nich rozhodně nehledejte. Na jedné straně umí být tak trochu zadumaní, na straně druhé vás skvěle pobaví.

Zrozenci v tomto znamení jsou bytostně loajální a doslova zuřivě chrání ty, na kterých jim záleží. Jistě chápete, že tahle vlastnost je pro potenciální partnery neuvěřitelně atraktivní. Se svým žhavým pohledem a svůdnou aurou se nelze divit, proč se Štír propracoval na druhé místo tohoto seznamu.

Býk (21. 4. - 21. 5.)

Kdo jiný by se mohl probojovat na třetí místo v žebříčku nejatraktivnějších znamení než smyslný Býk. Tihle lidé vnášejí do života určitou stabilitu a spolehlivost, které se jen málokterá jiná znamení vyrovnají. Jelikož jim vládne Venuše, mají smysl pro krásu a oceňují něhu a city. Ať už si myslíte, co chcete, Býk velmi dobře ví, jak správně využít svůj hezký vzhled a šarm, aby dostal to, co chce. Je sofistikovaný a zdravě sebevědomý, což je pro mnoho lidí neodolatelné.

Kdo má za partnera Býka, tak velmi dobře ví, jak moc se vůči němu chová laskavě, oddaně a trpělivě. Tohle znamení je vůči těm, na kterých mu záleží, neuvěřitelně loajální. To je docela dost vlastností, pro které si Býk zasloužil místo v tomto výčtu, nemyslíte?

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Když se rozdávala sebedůvěra, Lev si šel přidat. A tahle vlastnost je hlavním důvodem, proč patří k nejpřitažlivějším znamením zvěrokruhu. Asi se shodneme na tom, že z nich vyzařuje určitá aura ochranitelské síly, která k nim přitahuje lidi jako můry ke světlu. Kromě toho se na Lvy dobře kouká. Oplývají totiž úžasným smyslem pro styl a chápou význam správného oblékání.

Ze Lva kape vášeň a nadšení pro život a všechno, co s ním souvisí. Přijde do místnosti a rázem se všechny oči upřou na něj. Svou nakažlivou energií udržuje společnost v pohybu. Ke všem těmto vlastnostem přidejte šarm, charisma, vše promíchejte a máte před sebou jedno z nejatraktivnějších znamení zvěrokruhu.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.)

Nejatraktivnější pětku uzavírají Blíženci. Společenští motýlci zvěrokruhu dokážou svým vtipem a inteligencí rozzářit každou místnost. Mají skvělý smysl pro humor, pro který je všichni obdivují. Lidé narození v tomto znamení jsou velkými milovníky krásy v jakémkoli „balení“. Tahle vlastnost k nim sama o sobě láká další obdivovatele.

Blížencům se rozhodně nedá upřít jejich všestrannost a přizpůsobivost. Snadno dokážou přepínat z jednoho tématu na druhé, takže jsou v každé společnosti vítanými hosty. S jejich inteligencí, vtipem a přizpůsobivostí jim místo na seznamu nejatraktivnějších znamení zvěrokruhu patří právem.

zdroj: timesofindia.indiatimes.com, www.timesnownews.com