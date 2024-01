Vejce jsou již dlouho považovaná za významný zdroj živin, od bílkovin až po nezbytné vitaminy a minerály. Jako všestrannou potravinu je lze připravovat různými způsoby, což z nich činí oblíbený doplněk mnoha diet. Navzdory jejich výživové hodnotě přetrvává otázka: Je konzumace 5 vajec denně příliš?

Vejce jsou bohatým zdrojem bílkovin – jedno velké vejce jich obsahuje přibližně 13 gramů. Bílkoviny mají zásadní význam pro stavbu a obnovu tkání v těle. Kromě toho se vejce mohou pochlubit působivým množstvím vitaminů, včetně vitaminů A, D a B12, které podporují zdravou kůži, oči a kosti.

Regenerace tkání

Obsah minerálních látek, jako je železo, zinek a selen, přispívá k udržení zdravého krevního oběhu, odolného imunitního systému a optimální funkce štítné žlázy. Vejce jsou sice bohatá na živiny, ale obsah cholesterolu, který se nachází zejména ve žloutku, neustále vyvolává diskuse.

Velké vejce obsahuje přibližně 213 miligramů cholesterolu, což vedlo zdravotnické organizace, jako je American Heart Association, k doporučení omezit denní příjem cholesterolu na 300 miligramů. Nyní se ale vědci shodují, že cholesterol z vajec není tak škodlivý, jak se dříve předpokládalo.

To vedlo ke zmírnění limitů pro obsah cholesterolu ve stravě. Namísto toho se hlavní důraz stravy klade na její vyváženost a celkový obsah nutrientů. Pro většinu lidí tak není zařazení 5 vajec denně do vyvážené stravovací rutiny škodlivé, naopak by mohlo být přínosné.

Pro jedince se specifickými zdravotními potížemi, jako je cukrovka nebo vysoká hladina cholesterolu, však může být umírněnější konzumace vajec prospěšná. Zásadní je zvážit širší kontext stravovacích návyků a zdravotního stavu.

Pevnost vlasů a nehtů

Kromě toho záleží na způsobu přípravy. Smažení vajec na másle nebo oleji nebo jejich kombinace s přísadami s vysokým obsahem tuku může podstatně zvýšit obsah kalorií, tuku a cholesterolu v jídle. Volba zdravějších způsobů přípravy, jako je vaření, pošírování nebo míchání s minimem přidaného tuku, zajistí celkovou nutriční integritu pokrmu.

Přínosy konzumace vajec:

Zdroj: Youtube

Konzumací 5 vajec denně zlepšíte zrak, snížíte riziko rakoviny a zhubnete. Vejce obsahují lutein, antioxidant chránící oči před poškozením slunečním zářením. Dostatečné množství luteinu v těle působí preventivně také proti slepotě a vzniku šedého zákalu.

Ve žloutcích se nachází cholin, bioaktivní látka podporující funkce mozku, která působí preventivně také proti rakovině prsu a nádorovým onemocněním. Vejce mají skvělou sytící schopnost. Jsou tedy vítanou potravinou při hubnutí.

Vejce jsou hodnotným zdrojem vitaminů skupiny B, včetně vitaminů B2, B5 a B12. Ty mají v lidském těle několik funkcí, velmi příznivě ovlivňují centrální nervovou soustavu a pomáhají udržovat zdravou pokožku a vlasy. Všechny vitaminy skupiny B jsou rozpustné ve vodě, což znamená, že v těle nezůstávají příliš dlouho a špatně se ukládají, takže pravidelná konzumace dostatečného množství vajec je dobrým způsobem, jak zajistit, abyste měli potřebných vitaminů dostatek.

Vejce jsou také bohatá na aminokyseliny - stavební kameny bílkovin, jako je například methionin, který může pomoci zlepšit tonus a poddajnost pokožky a pevnost vlasů a nehtů. Sečteno a podtrženo, vejce jsou zdravou potravinou, která do pestrého jídelníčku rozhodně patří. Pokud zvolíte jejich šetrnou úpravu, získáte z nich spoustu benefitů pro svoje zdraví. Zkuste je konzumovat každý den po dobu jednoho měsíce a sami uvidíte.

Zdroje: www.newsweek.com, www.eatingwell.com, www.medicalnewstoday.com