Jarouš M Komořanský 21. 2. 2024

Probuzení uprostřed noci je pro mnohé běžnou zkušeností, ale to, co během tohoto bdění děláte, může významně ovlivnit vaši schopnost znovu usnout. Jaké jsou postřehy odborníků o tom, co nedělat, pokud se v noci budíte?

Nečekaná probuzení během noci mohou narušit kvalitu vašeho spánku a ovlivnit váš celkový zdravotní stav. Pochopení a vyvarování se určitých činností vám může pomoci rychleji se vrátit do říše snů a zlepšit kvalitu spánku. Co nedělat, pokud se v noci budíte: Nezůstávejte v posteli, pokud jste vzhůru déle než 20 minut. Odborníci doporučují, abyste opustili postel a věnovali se klidné činnosti, například četbě nebo poslechu tiché hudby. Pobyt v posteli během bdění může vést k tomu, že si mozek spojí místo spánku s bděním, což ztíží opětovné usnutí. close Magazín Měli byste spát v ponožkách a ne bosí. Zkuste to týden a už si je na noc nikdy nesundáte. Je to zázrak video Zapomeňte na mobily a tablety Odolejte nutkání kontrolovat telefon nebo používat elektronická zařízení. Modré světlo z obrazovek může mozku signalizovat, že je čas se probudit, a tím dále narušit váš spánkový cyklus. Místo toho se zaměřte na činnosti, které nezahrnují elektroniku, abyste podpořili usínání. Podívejte se na vide s návodem, co dělat, abyste upadli znovu do spánku, když se v noci vzbudíte: Zdroj: Youtube Nejezte v noci Rozhodně byste v noci neměli podnikat útoky na vaši lednici. I když máte hlad nebo vás honí mlsná, pokuste se tento pocit potlačit, protože noční jezení rozhodně našemu tělu neprospěje. A navíc se tak probudíte a bude těžší usnout, navíc s plným žaludkem. Nevstávejte z postele Je jasné, že pokud jste se dobře najedli nebo napili, a to ještě k tomu těsně před spaním, bude se vám chtít na záchod. Raději tomu předejděte, abyste nemuseli vstávat z postele. Pokud vstanete, zrychlí se vám tep a vlastně se „více probudíte“ a pak vydáte spoustu energie na to, abyste se zase uklidnili a navodili tak pocit spánku. Nemyslete na stres a zkuste udržet čistou mysl Pokud se vám už stalo, že jste se v noci probudili, snažte se zůstat klidní. Nemyslete na nic nepříjemného, na to, co vás čeká v práci anebo jak váš vztah nefunguje. Zkrátka eliminujte stres a úzkost. Chronický stres, úzkost nebo deprese mohou výrazně ovlivnit kvalitu vašeho spánku. Vyvinutí rutinního režimu všímavosti nebo vyhledání odborné pomoci může pomoci zvládnout tyto pocity a zlepšit váš spánek. Nepočítejte ovečky ani hodiny do zazvonění budíku Zapomeňte na počítání zbývajících hodin spánku, které vás dělí od rána. Je dobře známo, že kvalitní noční odpočinek je klíčem k úspěšnému dni. Když však začnete sledovat čas zbývající do zvonění budíku, nevědomky se vystavujete stresu. Místo toho se snažte relaxovat, oprostit se od myšlenek na nadcházející povinnosti a nechte se znovu unášet do světa klidného spánku obrácením na opačnou stranu. Jak předejít nočnímu buzení? Před spaním se nepřejídejte a moc nepijte. Omezte tekutiny a vyhněte se konzumaci velkých jídel před spaním. Konzumace příliš velkého množství tekutin nebo konzumace velkých jídel večer může vést k nepříjemným pocitům a častému probouzení. Chcete-li minimalizovat noční návštěvy toalety a nepříjemné pocity, zvažte úpravu svých večerních stravovacích a pitných návyků. close Magazín Zdravé potraviny, které nesmíte jíst na noc, jinak se nevyspíte. Většina lidi to vůbec netuší a pak trpí video Před spaním intenzivně necvičte. Pravidelné cvičení je sice pro spánek prospěšné, ale intenzivní pohyb příliš blízko před spaním může narušit schopnost usnout. Abyste se tomuto problému vyhnuli, snažte se naplánovat cvičení na dřívější hodiny. Vytvořte si „atmosféru“. Vytvořte si v ložnici klidné prostředí, zkrátka atmosféru vhodnou pro spánek, uklidňující a relaxační, kde vám bude příjemně. Ujistěte se, že vaše ložnice je příznivá pro spánek, a to tak, že v ní bude chladno, tma a ticho. V případě potřeby zvažte použití přístrojů s bílým nebo růžovým šumem nebo zatemňovacích závěsů, abyste zablokovali rušivé zvuky a světla. close info Profimedia / Profimedia zoom_in K dobrému spánku pomáhá i navození příjemné atmosféry Dobrou noc! Stanovte si konzistentní rozvrh spánku a bdění, a to i o víkendech, abyste regulovali vnitřní hodiny svého těla. Vytvořte si relaxační rutinu před spaním, která vašemu tělu signalizuje, že je čas se uklidnit. Zvažte volně prodejné prostředky na spaní, jako je melatonin nebo hořčík, ale před zahájením užívání jakéhokoli nového doplňku se poraďte s lékařem. Začleněním těchto postupů do své noční rutiny se můžete dopracovat k dosažení lepšího, regeneračního spánku. pinterest Je nám líto, ale vložený obsah již není dostupný. Pořád to nejde? Zlepšení spánkové hygieny a vyhýbání se určitým činnostem, když se v noci budíte, může výrazně zlepšit kvalitu vašeho spánku. Dodržováním těchto odborných doporučení si můžete dopřát klidnější a nepřerušovaný spánek. Nezapomeňte, že pokud trvale pociťujete poruchy spánku nebo příznaky poruch spánku, jako je spánková apnoe, je důležité poradit se s poskytovatelem zdravotní péče o správné diagnóze a léčbě. Zdroje: www.mayoclinic.org, www.sleepfoundation.org, www.express.co.uk, www.huffingtonpost.co.uk

tag Postel Spánek Stres

