Lékaři varují: Tyto věci ve vedrech rozhodně nedělejte

Teploty lámou rekordy a v ohrožení kolapsem z vedra nebo jinými zdravotními obtížemi zdaleka nejsou jen nemocní, děti nebo senioři.

Některá opatření není snad potřeba významně připomínat – například to, že byste se v extrémních teplotách, které proměnily republiku v pec, neměla pohybovat na přímém sluníčku minimálně mezi jedenáctou dopoledne a šestnáctou odpoledne. Nebo že by váš pitný režim skutečně měl začínat na dvou litrech tekutin denně a to ještě pouze v případě, že celý ten den strávíte v klimatizovaných prostorách nebo někde, kde je do 25 stupňů – jinak by spotřeba tekutin měla stoupat.

Leccos ale možná nevíte a mohla byste se tak snadno chytit do horké pasti. Proto v těchto dnech rozhodně:

1. Zuřivě neštelujte klimatizaci

Klimatizace a vedra, to je téma na celý samostatný článek. V zásadě platí, že by rozdíl teplot neměl přesahovat deset stupňů. Také si dobře rozmyslete, kolikrát mezi rozpáleným venkem a zchlazeným vnitřkem přeběhnete. Přechody samozřejmě vašemu imunitnímu systému vůbec nesvědčí. Ideální je využít „meziprostor“, například recepční halu, kde se vzduch mísí, a aklimatizovat se tam alespoň deset minut. Ale ruku na srdce… Vy to stíháte? Tak alespoň přebíhejte minimálně a po ruce mějte raději tenký svetřík, kdyby vám uvnitř byla zima, horkům venku navzdory.

2. Nepodléhejte nutkání rozrazit okna

Větrejte pouze velmi brzy ráno nebo k večeru. Jakmile pustíte do místnosti horký vzduch zvenčí, budete ho jen těžko vyhánět pryč. Průvan si samozřejmě můžete i vyrobit, ale opatrně s ním – dávejte pozor zejména na to, kam proud vzduchu míří – můžete si díky němu uhnat slušné bolesti zad nebo klidně i zánět karpálního tunelu či zánět středního ucha. Jestliže potřebujete odvěžit vzduch, pořiďte si zvlhčovat nebo fontánku.

3. Neplánujte si dlouhé cesty autem

Extrémní horka vás připravují o pozornost a rychlost reakce, vzkazují odborníci. Platí to i v případě, že se pohybujete luxusním klimatizovaným vozem – už samotné zastávky, kdy čelíte teplotním šokům přechody z chladu do tepla a obráceně, dávají vašemu organismu pořádně zabrat. Pak stačí auto na chvíli odstavit a v poledním žáru může jeho vnitřní teplota dosáhnout až sedmdesáti stupňů! Na to, co by se s vámi dělo ve staré škodovce bez klimatizace, kdybyste uvízla v dopravní zácpě, se nám nechce ani pomyslet.

Pokud to jde, dlouhou cestu si přeplánujte na jindy. Pokud to nejde, dělejte si rozhodně častější a hlavně delší přestávky a nepodceňujte pitný režim, přestože se vám nechce zastavovat na odskočení. Na cestu do cíle si dejte o třetinu delší časovou rezervu.

4. Odložte odpolední párty

Nepočítejte s tím, že by dobře skončilo cokoliv, kde se popíjí alkohol nebo káva (obojí dehydratuje a do pitného režimu se jednoznačně nedá započítat), ani kde se podávají těžká jídla. Když dáte tělu zatíženému vedrem ještě na zpracování například porci grilovaného masa, v lepším případě se dostaví únava a vyčerpání. Skončit to může ale i nevolností. Takže buď grilujte v pozdním večeru, nebo počkejte s termínem, až se o pár stupňů ochladí.

5. Zapomeňte na těsné oblečení

Prohlédněte si znovu pozorně fotografie, které jste pořídila loni na dovolené třeba v Turecku nebo v Tunisku na trhu. Domorodé ženy (a nejen ženy) jsou zahaleny ve vzdušných hábitech, většinou světlé barvy. Proč asi? Správná volba oblečení je alfou a omegou toho, jak se budete celý den cítit. Zapomeňte na černé bavlněné kousky (mimochodem, tmavá barva oblečení je na povrchu pod přímým atakem slunečních paprsků až o 45 % teplejší). Teď je ten správný čas na volné, vzdušné a hlavně světlé letní šaty z prodyšného materiálu. Naštěstí jsou právě takové letos v módě :-)

A co ještě? Nepijte studené nápoje a už vůbec ne nápoje s ledem. Paradoxně se po nich vaše žízeň ještě zvyšuje, protože je organismus nedokáže vstřebat. Proto je tak vděčný vlažný čaj!

Omezte pohybové aktivity na minimum . Zejména ty venkovní. Jestliže jdete večer na spinning, H.E.A.T, do posilovny nebo na aerobik do klimatizvaných prostor, přizpůsobte už od rána pitný režim tomu, že ztrácíte během dne v horku mnohem více tekutin.

Noste pokrývku hlavy. Nejen, že vám bude slušet a ochrání vás před úpalem, ale také zabrání ničení a přesušování vlasů v horkém větříku, který se v těchto dnech také objevuje.