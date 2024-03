Muže nepřitahuje pouze vzhled ženy, nebo její osobní kouzlo, ale i její jméno. Možná byste nevěřili, jak moc jim záleží na tom, jak budou svou vyvolenou oslovovat. Jméno jako by dokreslovalo celou osobnost své nositelky. Známe 5 nejvíc sexy ženských jmen. Máte jedno z nich právě vy?

Představte si tuto scénu jako ve filmu. Pohledný mladý muž sedí v kavárně a čeká na své rande na slepo, které si domluvil na Tinderu. Žena, jež ho zaujala tam byla samozřejmě pod nějakou působivou přezdívkou, jako třeba „SpicyAngel“ apod.

Mladík nervózně míchá svou kávu a doufá, že mu fotografie u profilu nelhaly. Najednou se dveře do kavárny otevřou a vstoupí „Ona“. A vypadá vážně skvěle, sluší jí to, vypadá ještě sympatičtěji než na fotkách.

Pozná ho, nádherně se usměje, odhodí si své dlouhé a krásné lesklé vlasy dozadu za rameno a podá mu ruku: „Ahoj, jsem Uršula.“ Cože? Taky by vás to nemile překvapilo? Ano, je to tak – i jméno je pro pány důležité.

Aurora

Exotické a tajemné jméno má původ v latinském slově „aurora“, což znamená „úsvit“ nebo „svítání“. Aurora byla v římské mytologii bájná bohyně úsvitu. Staří Řekové ji prý neuctívali, protože měli za to, že slunce přeci vyjde každý den.

Později z ní vznikla bohyně Afrodita, bohyně lásky a krásy. Aurora je půvabným spojením přirozené obnovy života a začátkem nového dne. Toto jméno zní silně a zároveň velmi něžně. Patří k jednomu z nejkrásnějších ženských jmen vůbec.

Elena

Romantické ženské jméno Elena se používá ve Španělsku a Itálii. Pochází ale z řeckého jména Helene, což znamená „světlo“ nebo „jas“. V řecké mytologii byla Helena krásnou dcerou boha Dia a později slavnou historickou kráskou, která způsobila Trójskou válku.

Elena je nádherné jemné jméno, které se hodí jak pro malou holčičku, tak pro dospělou zralou ženu. U nás se můžeme setkat se zkrácenou verzí Elen. Na muže toto jméno působí doslova magickou přitažlivostí.

Liliana

Liliana je kombinace jmen Lily a Anna. Lily má anglosaský původ a odkazuje na květinu lilii, která je symbolem čistoty a krásy. Anna je hebrejské jméno, znamená „milost“ nebo "laskavost“. Jméno tak může znamenat „milostná lilie" nebo „laskavá květina“.

Půvabné jméno zní v uších opačného pohlaví jako hravé zvonění. Evokuje v nich kouzlo mládí a nekonečnou nevyčerpatelnou energii. Podle mužů je to jedno z nejvíce sexy ženských jmen. Jakoby otvíralo dveře do světa jejich fantazie.

Sofie

Elegantní jméno Sofie má řecký původ a pochází z řeckého slova „sophia“, což znamená „moudrost". Toto je jméno pro smyslnou a sebevědomou ženu, která ví, co chce. Sofie je také spojena s filozofií a intelektem.

Jedna z nejkrásnějších žen je italská filmová herečka Sophia Loren. Stala se ikonou nestárnoucí krásy a svěžesti. Talentované umělkyni toto krásné a elegantní jméno s hlubokým významem velice sluší a dokresluje její osobnost.

Isabella

Isabella je španělská a italská varianta jména „Elizabeth“. Jméno Elizabeth má hebrejský původ a znamená „Bůh je přísaha“ nebo „Bůh je mou radostí“. U nás je známé jako Eliška, ale v posledních letech se i v naší krajině dává jméno Isabella.

Toto okouzlující jméno je elegantní a nese s sebou bohatou historii, protože ho známe ze světa literatury a umění. Isabella je žena s jemnou a přívětivou povahou, zároveň je jedinečná a nezávislá dáma, který má svůj vlastní styl a charisma.

Autorský text