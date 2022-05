V roce 536 na rok pohaslo Slunce a začala největší katastrofa dějin

Nejdelší zatmění Slunce trvalo 18 měsíců.

Nejhorší dobou pro život v historii byl podle vědců rok 536. Tehdy došlo k úplnému zatmění Slunce, které však trvalo déle než rok. Umíte si to představit? Kdyby se to stalo dnes, kolik lidí by si sáhlo na život, kolik z nás by se utápělo v depresích a jaké další následky by to mělo v moderní době? Na vině byla i sopečná erupce!