Externí autor 16. 10. 2024 clock 3 minuty

Kdyby tak šlo naplánovat početí dítěte na konkrétní datum. Podívejte se na šest dat narození, v nichž se rodí ti nejinteligentnější lidé. Sedí některé na vás či případně na vaše potomky nebo jiné příbuzné a známé?

Zatímco lidská inteligence je složitá a ovlivněná různými faktory, některé teorie naznačují, že určité osobnostní rysy nebo intelektuální schopnosti mohou souviset s konkrétními daty narození.

Podívejte se na šest z nich, o kterých se říká, že se v nich podle některých studií rodí vysoce inteligentní jedinci. Najdete se?

1. ledna

Lidé narození na začátku roku jsou často považováni za přirozené vůdce. V dětství bývají většinou ve třídě nejstarší a tenhle fakt, jim dodává sebevědomí a zodpovědnost, což pro ně může být do budoucna určitá výhoda. Pocit zodpovědnosti v nich navíc rozvíjí intelektuální a vůdčí schopnosti.

Od malička se projevují pozitivním přístupem k práci. Úkoly vždy dotahují do konce, k čemuž jim pomáhá zmíněná zodpovědnost, takže v zaměstnání nebo podnikání bývají úspěšní.

28. února

Dvacátý osmý únor je poslední den nejkratšího měsíce v roce. Některé studie naznačují, že lidé narození na konci takto krátkých časových období, což je právě únor, mohou mít větší schopnost adaptace a řešení problémů. Rozvoj těchto dovedností u nich navíc bývá spojen s vysokou emoční inteligencí.

Často to bývají lidé, kteří dokážou vycítit náladu ve společnosti i to, zda jsou lidé kolem nich v pohodě nebo mají problém, ale také, zda jim něco netají.

19. dubna

Všichni, kteří se narodili na začátku jara, umí velmi dobře vyvažovat mezi kreativní energií a přísnou logikou. Často kombinují analytické a kreativní dovednosti, což může vést k tomu, že zvládají řešení složitých problémů a umí hledat neobvyklé inovativní postupy.

Jaro je nabíjí energií jako takovou, proto se často pouští i do problémů, které se zdají předem prohrané. Jenže právě zapeklitost problému je to, co tyhle lidi žene dopředu.

24. června

Lidé narození v polovině roku, již v krásném letním období jsou známí svou empatií a schopností všímat si detailů, které by ostatní mohli přehlédnout. Toto bystré vnímání spolu s jejich schopností pečovat o druhé může být známkou vysoce rozvinuté emoční inteligence.

Tito lidé se velmi dobře uplatní v práci s druhými lidmi, protože dokážou vycítit jejich potřeby, ale rovněž se jim daří i v umělecké sféře.

3. srpna

Srpen představuje na severní polokouli vrchol léta a ti, kdo se narodili v tomto období, jsou často spojováni s kreativitou a vůdčími schopnostmi. Díky tomu, že jsou extrovertní a plní energie, mohou tyto vlastnosti nasměrovat k řešení problémů, které zvládají efektivními a inovativními způsoby.

Jsou to dobří manažeři, šéfové, majitelé firem. Za své lidi, kteří je nadmíru uznávají, se vždy dokážou postavit.

18. listopadu

Lidé narození v tomto datu jsou velmi inteligentní a umí se soustředit nejenom na řešení problémů, ale také prožívání radostí i starostí. Ukrývají v sobě to, čemu se říká šestý smysl. Umí odhalit pravdu, aniž byste se slůvkem prozradili. S ohledem na svou vysoce analytickou a strategickou mysl dosáhnou všeho, co si zamanou.

Bývají to dobří psychologové, mediátoři, ale také třeba vyjednavači. Umí odpouštět, ale nezapomínají.

zdroj: www.prosieben.de, www.msn.com