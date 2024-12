Externí autor 3. 12. 2024 clock 3 minuty

Jestli jste až dosud měli pocit, že je všechno na nic, tak vězte, že 8. prosince se kolo otočí o sto osmdesát stupňů a vám se začne dařit. Tedy v případě, že patříte mezi následující čtyři znamení zvěrokruhu.

Za okny šedivo a nevlídno a někteří z nás se tak nejspíš i cítí. Hvězdy pro ně ale mají příznivou zprávu. Už 8. prosince se tenhle depresivní stav změní a čtyřem znamením zvěrokruhu se začne dařit prakticky ve všem, na co sáhnou – v kariéře, vztazích i životě obecně.

Býk (21. 4. - 21. 5.)

Milí Býci, nedařilo se vám? Nebojte, po 8. prosinci si můžete konečně vydechnout. Vaše nadšení do života, elán a živočišnost jsou konečně zpátky. Konečně totiž dojde k zúročení práce, se kterou jste se pachtili už pár měsíců. Přichází odměna, se kterou budete na výsost spokojeni. V práci si konečně někdo všimne, že bez vás by to nešlo, což vám dá najevo finanční odměnou. A to není všechno. Hvězdy napovídají, že se konečně posunete. Vypadá to na povýšení. Je dost dobře ale možné, že půjde o nějaký osobní projekt, kterým si otevřete cestu k vlastnímu úspěšnému podnikání.

Dařit se vám bude i ve vztazích. Trochu paradoxně tuhle harmonii odstartujete hádkou, která pročistí vzduch a vy budete vědět, na čem jste. Nezadaní Býci potkají osudovou lásku a konečně tak vše zapadne na své místo. Jak to vypadá, můžeme jim popřát šťastné a veselé, protože očividně takové budou.

Rak (22. 6. - 22. 7.)

Cíťa Rak 8. prosince konečně překročí svůj bludný kořen a uvědomí si, že se věčně nemůže rozdávat rodině a kamarádům, ale také potřebuje pečovat sám o sebe. Marně budou ostatní prosit, nicméně Rak se nedá. Dobře děláte, milí Raci, ať se rodina konečně postará sama.

To ale není všechno. Jakmile ze sebe shodíte nános fňukajícího balastu nejbližších, zklidníte se a začnete prožívat pohodu. A pak už to pojede jako na drátkách, protože vesmír vám pošle skvělou příležitost, díky níž budete moci pracovat na sobě a také si najdete nové přátele, objevíte nové koníčky a celkově se začnete více věnovat sami sobě. Změna, kterou projdete, na vás bude vidět. I proto můžete čekat další příjemná překvapení.

Panna (23. 8. - 22. 9.)

O Pannách je známo, že to jsou dříči. A je fakt, že se posledních pár měsíců nezastavily. Konečně tak nastal čas si vydechnout a začít sklízet pracovní úspěchy. To se samozřejmě projeví i na stavu jejich peněženky, takže Vánoce nebudou jenom šťastné a veselé, ale také bohaté. Navíc v klidu a pohodě, protože se zklidní i jejich osobní život. A to má důvod.

Panna v poslední době prožívala jeden stres za druhým. Úzkost byla její nejvěrnější kamarádka, z rýmy smrtelná nemoc a chlap, postávající u vchodu do domu lupič. Stres a s ním spojené strachy jsou už od teď minulostí. Konečně se Panny mohou svobodně nadechnout a uvědomit si, jak je svět krásný.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Milí Kozorozi, vás po 8. prosinci nikdo nepozná. Všichni si budou říkat, kam se poděl ten suchopár, který nám svým pedantstvím občas dost znepříjemňoval život. Konečně se totiž začnete usmívat a ukážete všem svoji druhou tvář, kterou jste v posledním období tak pečlivě skrývali.

Přestanete prudit a budete si užívat v limitech, které si sami nastavíte. Vaše okolí užasne, když mu přiznáte nejenom své chyby, ale také projevíte vlídnost, soucit a pochválíte. Obruče, které svíraly vaši stísněnou duši, jsou pryč a vy se můžete uvolnit a být šťastní.

zdroj: www.schlager.de, www.joy.hu