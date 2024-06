Externí autor 29. 6. 2024 clock 4 minuty gallery video

Válka na Ukrajině, konflikt v Izraeli a spousta dalších potenciálních hrozeb zvyšuje obavy z třetí světové války. Ostatně, jak víme, lidstvo válčí od nepaměti. Dá se tedy s něčím takovým počítat? Vědci hledali odpověď nejenom ve statistice, ale zeptali se AI, dokonce i hvězd. A výsledek?

Podle jednoho z předních francouzských intelektuálů Emmanuela Todda, který už v roce 1976 na základě demografických dat předpověděl rozpad sovětského režimu, třetí světová válka již začala. V rozhovoru pro francouzský list Le Figaro tento antropolog a historik tvrdil, že v rozporu s převládající myšlenkou, že Rusko může ztratit více než jeho liberální odpůrci, vstoupil do konfliktu i Západ.

„Je zřejmé, že konflikt na Ukrajině, který začal jako omezená územní válka a eskaloval do globální ekonomické konfrontace mezi celým Západem na jedné straně a Ruskem a Čínou na straně druhé, se stal světovou válkou,“ prohlásil.

Předpověď matematika a statistika

Statistikou se dá spočítat ledacos. Třeba datum, kdy dojde ke třetí světové válce. Právě tohle si totiž dal za cíl Aaron Clauset, americký počítačový vědec z University of Colorado. Použil k tomu statistickou analýzu, kterou vědci využívají k předpovídání čehokoli, od chřipkové aktivity, přes vývoj počasí až po přírodní katastrofy.

Čas míru

Od druhé světové války uplynulo více než 70 let. Za téměř jedno století se tedy neobjevil žádný globální konflikt. Někteří vědci tvrdí, že je to jen otázka času, jiní, že tyhle války už navždy zůstanou součástí naší minulosti. Existuje vůbec nějaký způsob, který nám jasně definuje, na co se připravit? Obzvlášť, když se s ohledem na technologický pokrok změnila podstata a definice moderního válčení?

Válečná data

Clauset přezkoumal data o válkách, ke kterým došlo v letech 1823 až 2003. Následně vytvořil počítačové modely, aby data zapadla do kontextu celé problematiky. Když je pak prohlížel, zaměřil pozornost na to, jaký byl svět před, během a po dlouhém období konfliktu. Nakonec zjistil, že i když nám současné období míru může připadat pozoruhodné, v kontextu celých lidských dějin není neobvyklé. Ve skutečnosti, aby byla éra míru po druhé světové válce statisticky významná, musela by trvat bez přerušení sto až sto čtyřicet let.

Z Clausetova modelu lze vyčíst, že mezi lety 1823 až 1913 se bojovalo každých 6,2 roku. V dalších dvaatřiceti letech probíhaly konflikty každých 2,7 roku, což mělo za následek nejnásilnější a nejrozšířenější ztráty na lidských životech v zaznamenané historii. Mezi lety 1945 až 2003, došlo k jedné válce každých 12,8 roku. Analýza zároveň odhalila, že čím delší byla mezera mezi konflikty, tím kratší byly.

Clauset ovšem ke své studii dodává, že data sahají jen do roku 2003. Nezahrnují tedy boje z posledních let. Jak víme, svět už byl několikrát na pokraji třetí světové války, proto riziko může být vyšší. Modely ale jasně ukázaly, že k tak masivním konfliktům, jako byla druhá světová válka, dochází zhruba každých 205 let. Další se tedy dá očekávat v roce 2150.

Co naznačily výsledky

V analýze publikované v časopise Science Advances Clauset napsal, že výsledky naznačují, že současný mír může být podstatně křehčí než se domnívají jeho zastánci. Jeho analýza poukazuje na to, že válka samotná je ze své podstaty vzácná. Své pojednání doplnil i tvrzením, že těsná blízkost dvou světových válek, které představovaly období neuvěřitelného násilí, byla v podstatě vyvážena následnými sporadickými válečnými obdobími.

A co umělá inteligence?

Podle americké vědkyně Fei-Fei Li zabývající se výzkumem AI, má umělá inteligence potenciál analyzovat obrovské množství dat a identifikovat vzorce, které mohou lidem uniknout. Další výzkumník AI Stuart Russel k tomu dodává, že AI může pomoci vyvinout systémy včasného varování, které odhalují a předcházejí konfliktům dříve, než tyto eskalují.

Podle historičky Margaret MacMillanové je, navzdory potenciálu umělé inteligence analyzovat obrovské množství dat, nezbytné pamatovat na to, že světové události ovlivňují komplexní sociopolitické faktory řízené lidskými rozhodnutími a činy. I když umělá inteligence může poskytnout vhled, lidská činnost zůstává prvořadou při určování načasování a výskytu velkých globálních konfliktů.

