Lenka Bělská 9. 2. 2024

Od poslední velké světové války uplynulo téměř 80 let. To je dlouhá doba. Někteří vědci proto tvrdí, že je jen otázkou času, kdy vypukne další globální konflikt. Šarvátky jsou totiž našemu druhu přirozené. Existuje nějaký způsob, jak zjistit, kdy to nastane? Statistik Aaron Clauset si myslí, že ano.

