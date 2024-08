Externí autor 16. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Kdo by neznal hity jako „Dancing Queen“ a „Gimme! Gimme! Gimme!“, kterými se švédská skupina ABBA vyšvihla v 70. letech k hvězdným výšinám hudebního nebe. Podívejte se, jak šíleně zestárli její členové a jaké dramatické osudy prožili.

Jenom pro připomenutí, název skupiny je složený z počátečních jmen jejích členů. Tvořili ji: Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson a Anni-Frid Lyngstad. Mimochodem, tvořili manželské páry, které se postupně rozvedly. Agnetha Fältskog byla provdaná za Björna Ulvaeuse a Benny Andersson se oženil s Anni-Frid Lyngstad.

Skupina se rozpadla na konci roku 1982 a pravděpodobně k tomu podle Agnethy přispěl fakt, že nedokázala zpívat o vztazích a přitom vědět, že její ex už měl týden po rozvodu jinou. Podle The Standard ale Bjorn řekl: „Skončili jsme a z kreativních důvodů. Skončili jsme, protože jsme cítili, že ve studiu dochází energie, protože jsme si ve studiu už neužívali tolik zábavy. Proto jsme si řekli, dáme si přestávku.“

Podívejte se, jak se dařilo a nedařilo jednotlivým členům skupiny po jejím rozpadu:

Agnetha Fältskog

Po rozdělení skupiny Agnetha, která se narodila 5. dubna 1950, pokračovala v sólové dráze a podařilo se jí vyprodukovat tři hitová alba nazpívaná v angličtině. V soukromí to ovšem už taková hitparáda nebyla. Po rozvodu s Björnem se znovu provdala a o deset let později v tichosti rozvedla. V roce 1983 přežila děsivou dopravní nehodu. V roce 1994 jí zemřela matka a navíc se stala terčem stalkerů. Všechny tyto události ji přiměly k tomu, že se až do roku 2004 zcela stáhla z veřejného života.

Znovu o sobě dala pořádně vědět v roce 2013, kdy zpívala s Gary Barlowem v BBC Children in Need, což bylo její první živé vystoupení po pětadvaceti letech. V současnosti žije na venkovské farmě. V loňském srpnu vyšlo najevo, že podepsala velkou nahrávací smlouvu s BMG. S bývalým kolegou a manželem Björnem má dvě děti, Lindu Elin Ulvaeus a syna Petera Christiana Ulvaeuse.

Björn Ulvaeus

Bývalý manžel Agnethy Fältskog se narodil 25. dubna 1945. Po rozvodu s Agnethou se v roce 1981 po druhé oženil a se svou druhou manželkou Lenou Källersjö má další dvě děti.

Po rozpadu skupiny pokračuje ve spolupráci s Bennym Anderssonem a současně se věnuje i sólovým projektům. Ulvaeus se rovněž podílel na inscenaci muzikálu Mamma Mia a později i filmového zpracování založeného na písních skupiny ABBA.

V současné době žije ve Švédsku a jeho jmění se odhaduje na dvě stě miliónů liber. V roce 2022 magazín Daily Mail uvedl, že se Björn rozvádí i s druhou manželkou. Ještě téhož roku dorazil ruku v ruce na premiéru svého nového muzikálu Pippi at the Circus s Christinou Sas, hudební manažerkou Universal Music Group.

Anni-Frid Lyngstad

Anni-Frid Lyngstad se narodila v Norsku v roce 1945 a téměř o dva roky později se s babičkou přestěhovala do Švédska. Její matka zemřela krátce po narození a o otci, německém vojákovi, se předpokládalo, že utonul v moři. V 70. letech se ale ukázalo, že přežil a našli k sobě cestu.

Anni-Frid vystupovala s různými kapelami už jako teenager. Svého prvního manžela Ragnara Fredrikssona si vzala, když jí bylo 18 let. Měli spolu dvě děti, ale rozvedli se ještě před vzestupem slávy skupiny ABBA.

V roce 1969 se zasnoubila s kolegou z kapely Benny Anderssonem, kterého si později vzala. Ještě jako členka skupiny vydala v roce 1975 sólové album ve švédštině. Později další sólové album v angličtině, které produkoval Phil Collins.

V roce 1992 se provdala za prince Heinricha Ruzzo Reusse von Plauen. Ten ale zemřel v roce 1999 na lymfom ve věku pouhých 49 let – rok poté, co tragicky ztratila svou dceru Lise-Lotte při autonehodě.

Údajně zdědila von Plauenovo jmění ve výši 75 milionů liber. Nyní žije ve Švýcarsku se svým britským partnerem Henrym Smithem, 5. vikomtem Hambledenem.

Benny Andersson

Benny Andersson se narodil v roce 1946 ve Stockholmu. K hudbě se dostal už jako dítě, když ho dědeček a otec učili hře na akordeon. Svou kariéru zahájil v kapele zpěvačky Christiny Grönvall, se kterou nakonec začal chodit a měl s ní dvě děti.

V době, kdy hrál s Hep Stars se seznámil s Bjornem Ulvaeusem a stali se z nich velcí přátelé, které neovlivnil ani rozpad ABBY. V současné době vystupuje se skupinou Benny Andersson's Orkester.

Po rozvodu s Anni-Frid se krátce na to oženil se švédskou televizní moderátorkou Monou Nörklitovou a tohle manželství mu vydrželo až dosud. Mají spolu syna Ludviga.

