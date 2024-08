Dohromady jim je 308 let, na veřejnosti se neobjevují často, ve své zemi na jaře dostali jedno z nejvyšších ocenění. Jejich cesty se spojily před více než padesáti lety. Tou společnou, úspěšnou spolu šli jako ABBA jen jedno desetiletí. Jejich cesty se na 40 let rozdělily, dnes spolu opět září.

Podívejme se alespoň ve zkratce slovem i obrázky na jejich osudy, co je spojilo, rozdělilo, provázelo osobním životem.

Na počátku byla dvě BB

Příběh slavného hudebního uskupení se začal psát v červnu roku 1966 ve Švédsku, když se Björn Ulvaeus, tehdy člen oblíbené folkové skupiny Hootenanny Singers potkal na party s Benny Anderssonem, hráčem na klávesy známé popové skupiny The Hep Stars. Padli si do noty, a to doslova, a začali spolu skládat songy pro obě kapely. Spolu je doprovázeli na nahrávkách studia Polar Music, jehož majitel Stig Anderson se později stal manažerem jejich budoucí populární skupiny.

close info YouTube / YouTube zoom_in Setkali se v roce 1966 a dodnes jsou přátelé

Na jaře 1969 jim osud poslal do cesty dvě půvabné dívky. Jednou z nich byla známá sólová zpěvačka Agnetha Fältskog, druhou, která též měla za sebou pár úspěšných singlů, je Anni-Frid Lyngstad známá jako Frida. Za vznikem skupiny tak nestojí jen souznění hlasů, ale také srdcí.

Jak přibyla dvě AA

Chvilku ještě trvalo, než spojili kapitálky svých jmen v název slavné skupiny a Waterloo je vystřelilo mezi hudební hvězdy. V roce 1970 se dali dohromady jako uskupení Festfolk, s jejichž vystoupeními však neprorazili. O dva roky později si začali říkat Björn Benny & Agnetha Anni-Frid a nahráli pět singlů, včetně úspěšného People Need Love. To je o dva roky později povzbudilo k účasti na pěvecké soutěži Melodifestivalen, ve které porota vybírá domácí interprety do mezinárodní Eurovize. Jejich Ring, Ring jim vynesl třetí místo a stal se hitem doma i v zahraničí.

Písničku si můžete poslechnout na násedujícím videu:

Zdroj: Youtube

Účast ve finále Eurovize v anglickém Brightonu si zajistili až výše zmíněnou Waterloo za dva roky, s níž ji už jako ABBA vyhráli. Dne 6. dubna 1974 se tak zrodila skupina, která záhy začala dobývat hudební podia i žebříčky.

Anni-Frid (Frida)

Anni-Frid Synni Lyngstad (*15. listopadu 1945) pochází z norské vesničky. Její matka Sinni v osmnácti otěhotněla s německým seržantem Alfredem Haasem. Zemřela na selhání ledvin, když byly zpěvačce dva roky. Vychovala ji babička, která se s ní odstěhovala do Švédska z obavy před útiskem norských dětí, které počali němečtí okupanti. Už jako teenager vystupovala s různými kapelami. Poprvé se provdala v osmnácti za hudebníka, se kterým má dvě děti. Po čtyřech letech se rozešli a následující rok potkala Bennyho. Po rozvodu (1970) s ním se zasnoubili, vzali se ale až v době v době největších úspěchů skupiny (1978), za dva roky se však rozvedli.

Od roku 1986 žila se zahradním architektem Heinrichem Ruzzo Prinz Reuss von Plauen ze starého šlechtického rodu na jeho rodinném zámku ve Švýcarsku. Provdala se za něho v roce 1992, zemřel o sedm let později na rakovinu lymfatických uzlin. Ještě rok před tím si prošla velkým trápením, když zemřela její třicetiletá dcera na následky zranění po autonehodě. Loni podlehl dlouhému boji s rakovinou žaludku její čtyřiatřicetiletý vnuk.

close info Instgram / Instagram zoom_in Frida od mládí vystupovala s různými kapelami

Benny

Stockholmský rodák Göran Bror Benny Andersson (*16. prosince 1946) pochází z hudební rodiny. Svou kariéru začal v kapele zpěvačky Christiny Grönvall, s níž žil pět let a má s ní dvě děti. Rozešli se, když začal pracovat s Björnem. Rok po rozvodu s Fridou se Benny oženil s televizní moderátorkou Monou Nörklit. Mají spolu syna Ludwiga, který je jedním z producentů „avatarového“ comebacku kapely s názvem ABBA Voyage.

V podstatě po celou dobu své hudební kariéry se potýkal se závislostí na alkoholu a návykových látkách. Od roku 2001 je údajně čistý, o svých problémech veřejně promluvil až po deseti letech.

Agnetha

Åse Agneta Fältskog (* 5. dubna 1950) už v šesti letech složila písničku, od malička hrála na klavír a zpívala v kostelním sboru. V deseti založila s kamarádkami hudební trio, na veřejnosti vystupovala od patnácti. Hned rok po seznámení s Björnem se zasnoubili, za rok se vzali. Přestože spolu mají dceru a syna, po devíti letech se rozvedli. Rozchod Agnetha těžce nesla a údajně musela vyhledat pomoc psychologa.

Nádhernou baladu o jejich rozchodu si můžete poslechnout na následuícím videu (více viz galerie):

Zdroj: Youtube

Blondýnka s nádherným zadečkem, jak se o ní tehdy psalo, se potýkala s psychickými problémy už předtím, včetně strachu z létání, což jen umocnil pro ni hrůzný zážitek, když letadlo s kapelou na palubě zasáhlo tornádo, a s nedostatkem paliva muselo nouzově přistát. Kvůli strachu z cestování musela podstoupit terapii.

Po rozchodu skupiny se dala na sólovou dráhu, ke konci 80. let se na sedmnáct let stáhla z veřejného života do svého venkovského sídla, kde se věnovala józe, astrologii a koním. Nevydařilo se jí ani druhé manželství s lékařem Tomasem Sonnenfeldem (1990–1993). Deprese, kterými trpěla se jen zhoršily, když následující rok její matka spáchala sebevraždu a rok poté zemřel její otec. Šťastně nedopadl ani její třetí vztah s holandským řidičem, který po dvou letech ukončila. Ten ji sledoval a pronásledoval. Dosáhla soudního zákazu styku, ale porušil ho, byl zatčen a vyhoštěn ze Švédska.

Björn

Björn Kristian Ulvaeus (* 25. dubna 1945) se narodil v Göteborgu a jak chutná sláva poznal dřív, než se zrodila ABBA. Po setkání s Bennym dál vystupoval a nahrával se svou kapelou a zároveň s ním složil několik hitů. Na sklonku 60. let jako duo vydali svůj první, poměrně úspěšný singl. „Slávu“ jim přinesla produkce coververze staré folkové písničky pro Hootenny Singers, v níž Björn zpíval a Benny hrál na klavír. Téměř rok se bez přestávky udržela hitparádách, což je rekord, který byl překonán po dvaceti letech.

Björn se rok po rozvodu s Agnethou oženil s novinářkou Lenou Källersjö, s níž má dvě dcery. Rozešli se v září 2022. Také on má období, které by nejraději vymazal. Před necelými deseti lety byl obviněn z daňových úniků. Údajnou dlužnou částku raději zaplatil, ač tvrdil, že nic nedluží. Po soudních tahanicích ho nakonec soud obvinění po třech letech očistil.

close info YouTube / YouTube zoom_in Björn a Benny dnes

ABBA zase spolu

Rok 1982 byl posledním, kdy byli spolu – už jen jako skupina. Kluci se ale začali věnovat psaní muzikálu Chess (Šachy), holky se vydaly na sólovou dráhu. Rozešli si s tím, že si dají „jen přestávku“ a vždycky se k sobě můžou vrátit… Ač své fanoušky nikdy neztratili, připomněli se jim v 90. letech alby svých „best hits“, a hlavně divadelním muzikálem Mamma Mia! (premiéra Londýn, 1999), na němž se podílely oba BB, finančně ho podpořila Frida. Všichni čtyři se sešli na jeho švédské divadelní premiéře (2005) a poté jeho filmové verzi (2008).

Fridu a Agnethu spojilo přátelství, které nerozdělilo ani odloučení. Na krásné vzpomínky, jak vypadaly tehdy a dnes se můžete podívat na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Také Benny a Björn spojila nejen práce, ale pevné přátelství, které trvá od prvního setkání v roce 1966. Jejich společné momenty až do 2024 vám ukáže následující video:

Zdroj: Youtube

V roce 2016 se všichni sešli, později vydali nové singly, album ABBA Voyage, pod stejným názvem coby virtuální „abbataři“ spustili svá show. V londýnském olympijském parku mají svou „ABBA arénu“, kde od roku 2022 pořádají svá hologramová rezidenční turné.

Jejich comeback ještě korunovalo výjimečné vyznamenání. U příležitosti 50. výročí jejich vítězné účasti v Eurovizi převzali na slavnostním ceremoniálu v královském paláci od krále Karla XVI. Gustava a královny Silvie Švédské Královský řád Vasa, který je vzácně udělovaný za službu státu a společnosti.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in ABBA opět spolu, tentokrát v královském paláci po slavnostním udělení vyznamenání

Následující video je upoutávkou na jejich ABBA Voyage. Pár dalších momentů a zajímavostí z jejich života, a také jak je poznamenal čas nabízí galerie.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.sportskeeda.com, people.com, www.reuters.com, abbasite.com, www.smoothradio.com, swedishness.ch