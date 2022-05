Když zabili Lincolna, lékaři mu vybrali kapsy u kalhot. Obsah je dodnes záhadou

Abraham Lincoln.

Foto: vkilikov / Shutterstock

Co nosíte po kapsách? Přemýšleli jste někdy nad tím, co by to o vás vypovědělo, kdyby se někdo začal o obsah vašich kapes zajímat? Přesně to se stalo po smrti prezidenta Abrahama Lincolna. U něj v kapse bylo nalezeno spoustu věcí, včetně nože a výstřižků z novin. Obsah kapes z kabátu zastřeleného prezidenta byl uložen do krabice a odhalen až více než 100 let po jeho zavraždění. O co šlo?