V hodinkách prezidenta Lincolna se skrývala tajná zpráva, vyryl ji hodinář

V hodinkách prezidenta Lincolna se skrývala tajná zpráva

Foto: National Museum of American History Smithsonian Institution / Flickr

V roce 1958 daroval pravnuk Abrahama Lincolna, 16. prezidenta Spojených států, Smithsonovu institutu kapesní hodinky, které si jeho pradědeček koupil v 50. letech 19. století u klenotníka ve Springfieldu ve státě Illinois. Ani prezident ani vnuk netušili, že skrývají pod svým ciferníkem zprávu…

Zlaté hodinky

Než se A. Lincoln stal prezidentem, pracoval jako právník ve státě Illinois. Ač byl velmi skromný, rozhodl se koupit si své první kapesní hodinky. Navštívil klenotníka G. Chattertona a vybral si jedny velmi precizně provedené, z 18ti karátového zlata, od společnosti Tiffany.

V roce 1860 se stal Lincoln prezidentem. O půl roku později padl první výstřel u pevnosti Ford Sumter, který doslova odpálil americkou občanskou válku. V té době Lincoln neměl hodinky v kapsičce své vesty, ale byly v hodinářské dílně společnosti M. W. Galt & Co. ve Washingtonu D. C., kde je opravoval jistý J. Dillon…

Vyprávění starého hodináře

Hodinář J. Dillon byl unionista a žil ve městě na hranici s Jihem, byl ale velmi loajální k Severu a federální vládě. Když válka vypukla, přiběhl do hodinářské dílny majitel Galt a vykřikl: „Dillone, začala válka!“ Dillon v tu chvíli držel v ruce Lincolnovy kapesní hodinky a… Odšrouboval ciferník a pod něj do pouzdra vyryl nápis: „Padl první výstřel. Bude konec otroctví. Díky Bohu, že máme prezidenta, který se o to alespoň pokusí. Jonathan Dillon, 13. dubna 1861.“ Tento příběh pak vyprávěl své rodině. Shodou okolností se o vyprávění tehdy již více než osmdesátiletého bývalého hodináře dozvěděl reportér z The New York a v roce 1906 o tom napsal článek.

Zdroj: Youtube

Příběh mohl pokrýt prach

Když Dillonův pravnuk D. Stiles pátral po kořenech své rodiny, narazil v roce 2009 na zmíněný novinový článek. Pak zjistil, že jsou Lincolnovy hodinky, které jeho pradědeček opravoval, vystaveny v Národním muzeu americké historie. Zavolal tam a zeptal se, zda je příběh jeho dědečka skutečně pravdivý. „Jaký příběh?“ vzpomíná H. Rubenstein, kurátor Lincolnovy sbírky a pokračuje: „Nikdy předtím jsme o tajné rytině v těchto zlatých hodinkách neslyšeli… " Pracovníci muzea se rozhodli, že nechají hodinky otevřít. Pozvali pár novinářů, aby se mohli stát svědky případného historického odhalení. „Mistr hodinář pomalu otvírá Lincolnovy kapesní hodinky. Ukazuje, co je uvnitř. Na zadní straně ciferníku hodinek vidí lehce vyryté čmáranice. Podává Stilesovi hodinářské brýle, aby měl tu čest být první, který si po více než 150 letech přečte vzkaz svého pradědečka.“ Vše nebylo čitelné, možná si Dilles znění své rytiny, kterou popisoval, úplně přesně nepamatoval, ale jak Stiles poté uvedl: „… byla to neuvěřitelná chvilka, která nejen dokázala pravdivost příběhu, ale ukázala, jak úžasná ta zpráva byla, a proto o ní můj dědeček chtěl zanechat svědectví." (viz video) Lincoln měl prý tyto hodinky nesmírně rád a odkázal je svému synovi Robertovi.

A zajímavost na závěr: v roce 2012 Lincolnovy hodinky znova hodináři „roztikali“ pro Spielbergův film Lincoln.

Zdroje: www.smithsonianmag.com, www.npr.org, dustyoldthing.com