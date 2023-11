Čeští badatelé z egyptologického ústavu odhalili v Abúsíru úchvatnou hrobku, která se stala ohromujícím archeologickým objevem. Letošní vykopávky vynesly na světlo složitě zdobené místo odpočinku a přidaly novou kapitolu do našeho poznání dějin starověkého Egypta. Podívejte se na první záběry.

Hrobka, která se nachází v srdci Abúsíru a patří dosud neznámému hodnostáři Ptahšepsesovi, nás přenese do doby perské invaze do Egypta. Zajímavé je, že tato hrobka již jednou byla před 160 lety objevena francouzským archeologem Augustem Mariettim, jenže záhy zmizela pod nános písku a znovu zmizela ze světa. Poté po ni několik let pátraly arechologické týmy, až se to letos povedlo týmu českému. Odhalili a prozkoumali nejen pohřební komoru, ale nelezli i tělo samotného hodnostáře ležícího na zádech.

close info Photo: Petr Košárek, © Český egyptologický ústav FF UK zoom_in Ladislav Bareš (druhý zprava)

Hrobka zůstala překvapivě zachována

Český tým pod vedením Ladislava Bareše odhalil, že mumie Ptahšepsese, tehdejšího královského písaře, obývala středně velkou šachtovou hrobku, která si navzdory zubu času zachovala hlavní šachtu a pohřební komoru ukrytou pod 14 metry zeminy. Hrobka je přitom nádherně vyzdobená, jak ukazuje i toto video:

Zdroj: Youtube

Muž, který změnil egyptské dějiny

Představte si to: pohřební komora o délce 3,2 metru, šířce 2,6 metru a výšce 1,9 metru vypadá jako plátno staroegyptského umění. Stěny zdobené náboženskými texty a fascinujícími výjevy sloužily jako ochrana před nebezpečím posmrtného života.

Severní stěnu hrobky zdobí apotropaické výroky proti hadímu uštknutí, kde hadi slouží jako hrozba i strážce. Renata Landgráfová z Českého egyptologického ústavu zdůrazňuje jedinečnost ochranné role, která je těmto mystickým hadům v Džehutiemhatově hrobce přisuzována. A podle ní stojí za zmínku i to, že právě Ptahšepses byl v egyptské historii prvním známým úředníkem, který si jako člověk nekrálovského původu mohl vzít královskou dceru. Stal se tak manželem dcery zakladatele páté dynastie, čímž podstatně změnil běh dějin.

Co hrobka odkryla?

Když se vydáme hlouběji do komory, jižní a západní stěna odhalí obětní rituál doprovázený rozsáhlým seznamem darů. Největší hříčka? Strop, který zdobí vyobrazení nebeské cesty boha slunce během rána a večera. Tyto obrazy doprovází hymny, které vytvářejí nebeskou symfonii.

V srdci komnaty se nachází velký kamenný sarkofág, plátno pro hieroglyfické nápisy a vyobrazení božstev. Víko sarkofágu vypráví liturgii 178. kapitoly Knihy mrtvých a odvolává se na starověké texty pyramid. Na bocích víka je zobrazena 42. kapitola věnovaná zbožštění částí těla, které jsou chráněny bdělým zrakem bohyň Eset a Nebthety.

close info Petr Košárek, Český egyptologický ústav FF UK, CC zoom_in Znovunalezená hrobka

Když se ponoříme do tohoto archeologického zázraku, dozvíme se, že Džehutiemhatova hrobka nebyla odolná vůči loupeživým nájezdníkům ve starověku a pravděpodobně padla za oběť v 5. století našeho letopočtu. Antropologické zkoumání kosterních pozůstatků vykresluje portrét písaře, který navzdory svému mládí trpěl osteoporózou a opotřebením z povolání, jež pravděpodobně vzniklo během let pečlivé písařské práce.

Nově objevená hrobka slouží jako časová schránka a nabízí pohled do složitého života starověkého Egypta kolem roku 525 př. n. l., tedy v období poznamenaném společenskými změnami a stínem Perské říše. Ladislav Bareš z Českého egyptologického ústavu výstižně popisuje tyto šachtové hrobky jako pokus egyptských elit oživit vznešenost minulých epoch a vytvořit mozaiku, která rozplétá gobelín bohaté historie země.

