Hlavní představitel oblíbeného rodinného seriálu z 90. let odešel do ústraní a je z něj úspěšný výtvarník. Ještě dnes dostává nabídky na seriálové role, ale herectví bral vždy pouze jako koníček. Poznáte podle fotky dětskou televizní hvězdu?

Tento talentovaný umělec se narodil 17. června 1980 v Praze. Jako dítě působil v dětském recitačním souboru. Vystudoval scénografii na umělecko-průmyslové škole. Má tři sourozence, a jeho mladší sestra Sandra se stala slavnou herečkou.

Dětská filmová hvězda

Právě role v seriálu režiséra Karla Smyczka z něj udělala hvězdu doslova přes noc. Hned po vypuštění se seriál stál hitem. Děj je zasazen do období první republiky, poutavý příběh i celková atmosféra si okamžitě získala diváky.

Scénář napsal Ondřej Vogeltanz podle knižní předlohy Karla Poláčka. Hlavním hrdinou a vypravěčem je školák Petr Bajza, který vypráví o svém životě na malém městě. Popisuje své rodiče, kamarády a svoje dětství.

Hlavní náplní chlapcova života jsou rošťárny a dobrodružství, která zažívá se svými kamarády. Nechybí ani klučičí války mezi vesnickými partami. Přísného tatínka si zahrál Oldřich Navrátil a maminku Dagmar Veškrnová.

Představiteli Péti bylo tehdy už 14 let, ale díky svému mladému vzhledu hrál mladší kluky. Stal se sice rychle slavným, ale musel kvůli natáčení opakovat ročník školy, protože kvůli časové náročnosti nestíhal školu a propadl.

„Většina kluků byla dokonce ještě starší než já,“ prozradil kdysi deníku Aha! „Zkrátka jsme byli starší, než jak jsme tam byli představováni. Kdyby to měly hrát sedmileté děti, tak by to při tom objemu práce byl asi problém. Vždyť to každý den byly dvanáctihodinové směny. Celé se to točilo v průběhu jednoho roku.“

Po natáčení se ještě věnoval herectví, ale jeho láskou bylo vždy umění. Malování obrazů ho naplňuje, a účinkování ve filmech a seriálech pro něj byl pouhý koníček.

Nějakou dobu hrál v divadle Rokoko v humorném představení Rychlé šípy.

„Pracuji výtvarným způsobem, konkrétně jako scénograf a výtvarník na volné noze,“ uvedl v rozhovoru pro Českou televizi.

Dnes ho živí umělecká tvorba, prodej obrazů, výstavy, nebo návrhy dekorací a scénografie, kterou původně vystudoval. Výtvarná práce mu sedí nejvíce, protože mu dává potřebnou svobodu.

Občas se někde vynoří odněkud nabídka na roli v seriálu, ale to s díky umělec odmítá, protože je spokojený se svým životem i prací.

„Natáčení bylo jako takový letní tábor. Měl jsem tehdy navíc neúplnou rodinu a pan režisér Smyczek mi v té době tak trochu nahrazoval tátu, protože on má hrozně dobrý vztah k dětem a natáčení s ním bylo doopravdy příjemné. Obecně na place panovala velmi rodinná atmosféra,“ uvedl.

Populárním seriálem, který herce proslavil, je Bylo nás pět. Slavná sestra není nikdo jiný než krásná Sandra Nováková, a pokud jste poznali Adama Nováka, máte skvělý postřeh.

Zdroje: www.expres.cz, www.csfd.cz