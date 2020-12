Adam Vojtěch zkritizoval současná opatření a upozornil na další možná rizika

Bývalý šéf ministerstva zdravotnictví Adam Vojtěch už jednání vlády v pandemii koronaviru sleduje jen z povzdálí. Některé kroky v rámci rozvolňování nechápe a sám by se zachoval jinak. Co ho nejvíce vyděsilo a jak se změnil jeho život od doby, kdy odstoupil ze své funkce?

Čtvrteční rozvolňování bylo dlouho očekávanou změnou. Ne všichni se však chovali zodpovědně a dle platných nařízení. Češi si chtěli naplno užít možnosti vyrazit do restaurací, obchodů a využít služeb, například kadeřnictví. Často ale byla nová pravidla porušována. Náměstí měst zaplnili lidé bez roušek a některé hospody nedbaly na stanovaný čas uzavření.

Obrovské davy vyděsily i bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který nyní působí jako poslanec. „Obecně mám pocit, že lidé přestali být obezřetní. Nechci to paušalizovat, ale minimálně za záběrů ze setkání nebo domácích akcí to tak vypadá,” nechal se Adam Vojtěch slyšet pro Blesk Zprávy.

Zdroj: Profimedia

Vojtěch ale zároveň uvedl, že je podle něj PES obecně dobrým systémem. Za chybu však považuje hromadnější rozvolňování. „Stále platí, že největší riziko je koncentrace lidí ve vnitřních prostorách, ale pokud jsou lidé v davu bez roušky, jako tomu bylo na Staroměstském náměstí, tak riziko existuje,” řekl, co si o rozvolňování myslí.

„Z mého pohledu je riziko v tom, že se v jeden den rozvolnil velký počet segmentů. Když jsme rozvolňovali na jaře, tak jsme to rozdělovali do vln podle rizikových sektorů,” pokračoval ještě v tom, na co je podle něj třeba dát si pozor. „Pokud by se otevíralo ve vlnách podle segmentů, bylo by možné říci, zdali to bylo kvůli restauracím, či obchodům a podobně,” dodal.

Zdroj: Profimedia

Poté, co Adam Vojtěch rezignoval na svou funkci, se mu zcela jistě velmi ulevilo. Spokojenější je také jeho manželka. „Určitě to zlepšilo rodinný život. Je zcela jiný, než když jsem působil na ministerstvu - počítaje i dobu před covidem - bylo to velmi náročné období a s příchodem epidemie se to zintenzivnilo. Byl nulový prostor na jiný než jen pracovní život,” svěřil se, jak odstoupení zlepšilo jeho život.

„Moje manželka je šťastnější, než byla v posledních třech letech, a samozřejmě i pro mne je to určitá změna. Můžu se věnovat svým blízkým, na to nebyl čas,” uvedl nakonec s úsměvem.