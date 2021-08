Adam Vojtěch chce dostat vakcíny k seniorům: Vznikají mobilní očkovací týmy

Adam Vojtěch

Adam Vojtěch v pořadu Rozstřel oznámil, že je u nás potřeba naočkovat do podzimu alespoň šest milionů obyvatel, aby se zabránilo podzimním lockdownům. Ministr zdravotnictví mimo jiné plánuje na září tři kola testování školáků a do dvou týdnů se rozhodne o tom, zda se budou povinně testovat zaměstnanci ve firmách či klienti v domovech důchodců.

Adam Vojtěch musí aktuálně řešit několik problémů týkajících se pandemie. Děti se brzy vrátí do škol, klesá zájem o očkování, a vrchní soud navíc zrušil povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách s tím, že nařízení není dostatečně opodstatněné.

Ministr zdravotnictví ale s rozhodnutím soudu nesouhlasí a říká, že by to mohlo způsobit veliké problémy. „Nemůžeme v tuto chvíli dovolit, aby se zrušila povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve vnitřních prostorách. To by se v zásadě vztahovalo třeba i na nemocnice,“ varoval Vojtěch v pořadu Rozstřel na iDnes.cz.

Aby ministerstvo obhájilo povinnost nošení roušek a respirátorů, bude muset soudu dodat dostatečné obhájení tohoto opatření. „Musíme to vyřešit a je to jednoduché. Musíme prostě lépe zdůvodnit, proč opatření vydáváme. Ale že to dospělo až do tohoto stavu, není dobré. Kolegové na tom pracují tak, abychom to napravili,“ vysvětlil Adam Vojtěch.

Pandemie u nás zatím stagnuje, čísla rostou jen v Praze a Plzni

„Trochu jsem se před čtrnácti dny obával, to když čísla začala růst zejména třeba v Praze a v Plzeňském kraji. Bál jsem se, že to může být nějaká předzvěst dalšího masivního nárůstu, ale to se naštěstí zatím nepotvrdilo,“ sdělil Adam Vojtěch ve výše zmíněném pořadu.

Ministr zdravotnictví ale také upozornil na scénář z minulého roku, kdy se šíření covidu-19 naplno rozjelo až po návratu Čechů z dovolených a dětí do škol.

„Máme v tomto směru zkušenost z minulého roku, kdy se právě po prázdninách lámal chleba,“ zdůraznil Vojtěch. Vláda je podle něj na vše připravená a chystá testování dětí ve školách, aby se minimalizovala hrozba šíření viru mezi studenty. „Chceme zjistit, jak na tom děti jsou, chceme vyhledat případné klastry. Testování proběhne 1., 6. a 9. září, a každý žák nebo student tak bude otestován antigenními testy celkem třikrát,“ prozradil ministr další postup.

Je potřeba minimálně šest milionů očkovaných, při mutaci delta ale bude číslo vyšší

Aktuálně je u nás plně naočkovaných zhruba 4,5 milionu jedinců. Dle stanoviska Evropské unie je potřeba proočkovat zhruba sedmdesát procent dospělé populace. „V České republice je to číslo kolem šesti milionů lidí, kam nepočítáme děti do 12 let. A myslím si, že se této metě blížíme,“ tvrdí Adam Vojtěch.

„Je pravda, že pokud jde o delta variantu, tak dnes už někteří odborníci hovoří o tom, že optimální by byla proočkovanost kolem 80 procent. Ale dnes bojujeme skutečně za každé procento navíc a musíme pro to udělat všechno,“ přiznal ministr, že zájem o vakcíny stále klesá a dosáhnout dané kvóty nejspíš nebude úplně jednoduché.

Nejdůležitější je ale podle Vojtěcha nyní dostat vakcíny k ohroženým skupinám, tedy hlavně k seniorům. „Změnili jsme strategii a zavádíme očkování bez registrace, protože pro část seniorů může být registrace problém, mají například potíže s internetem a podobně. A také proto se rozjíždějí mobilní očkovací týmy. Dneska už máme mapu proočkovanosti v rámci celé České republiky a vidíme, že jsou problematické třeba příhraniční regiony nebo Moravskoslezský kraj, kde je menší množství proočkovaných lidí nad 60 let. Kraje proto sestavily mobilní očkovací týmy, které budou tyto regiony objíždět a budou provádět vakcinaci přímo na místě,“ uzavřel.