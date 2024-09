Externí autor 11. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Kdo by neznal Zlatu Adamovskou, jednu z našich nejúspěšnějších hereček a dabérek. Už v mládí byla krásná a půvabná. Podívejte se, jak s ní šel čas. Je jí pětašedesát a stále je atraktivní, věčně usměvavá a s jiskrou v oku.

Se Zlatou Adamovskou to nebylo tak, že by třeba chtěla být lékařkou, vědkyní nebo učitelkou. Už na základní škole snila o tom, že se stane herečkou. Jak sama v pořadu České televize Neobyčejné životy prozradila, vždycky byla exhibicionistka, což je pro povolání herečky předpoklad.

V patnácti letech se dostala na konzervatoř a už během studia začala natáčet. Nebylo divu, půvabná kráska se stala vyhledávanou zejména do rolí křehkých a naivních dívek.

Nezadržitelná síla

Zlata se rozhodla, že pro svůj sen stát se herečkou, udělá všechno. Chodila na všechny možné filmové projekce, hodně času trávila po knihovnách a snažila se všemožně do sebe nasát filmové řemeslo.

V sedmnácti letech získala hlavní roli v televizním filmu Petřička. Významnou pro ni byly i snímky Mladý muž a bílá velryba nebo Lásky mezi kapkami deště, které jí otevřely dveře do filmového světa. Časem se jí nevyhnuly ani seriály, z nichž nejúspěšnějším byla rozhodně Sanitka. Z těch novějších si jistě pamatujete Hříchy pro pátera Knoxe a Ordinaci v růžové zahradě asi netřeba zmiňovat. Tam hraje se svým třetím manželem Petrem Štěpánkem.

Pro Neobyčejné životy ČT přiznala, že divadlo pro ni znamenalo i určitý způsob, jak dál pokračovat v hereckém vzdělávání. Režiséři o ní říkají, že má hereckou inteligenci i intuici, takže pracovat s ní je radost.

Nesnadný osobní život

V práci se jí dařilo, v osobním životě si prožila celkem nepěkné chvíle. Poprvé se rozváděla s hudebníkem Vadimem Petrovem už ve třiadvaceti letech. To už znala bývalého novináře Radka Johna, kterého si posléze vzala a porodila mu dvě děti, Barbaru a Petra. Jenže po více než dvaceti letech na jejího muže praskla nevěra, a to dost kuriózním způsobem. Na vše přišli novináři, když při nehodě fotili Johna, jak přendává z rozbitého auta do náhradního dětskou autosedačku. Problém byl v tom, že jeho oficiální děti už z tohoto doplňku dávno vyrostly.

Výsledkem bylo provalení paralelního vztahu, který trval řadu let, a dokonce si v něm její bývalý manžel pořídil další dítě. Zlata se o této zradě dozvěděla z novin. Asi netřeba dodávat, že následoval rozvod. Z celé situace se dlouho nemohla vzpamatovat. Vlastně jí pomohlo i čím dál bližší přátelství s kolegou Petrem Štěpánkem, který v té době rovněž řešil osobní trable se svou tehdejší manželkou. Vše dopadlo, jak mělo – Štěpánek se s Adamovskou po několikaletém vztahu oženil.

Humor a láska k jídlu

Tak mluví Zlata Adamovská o tom, s čím šla do života. Je toho samozřejmě ještě mnohem víc, ale spoustu věcí si musela vybojovat. Nesporně jí v tom pomohl její optimistický přístup, fakt, že se neutápí ve věcech, které nemůže změnit, a neustálý životní elán.

Možná proto neztratila ve svém věku nic ze svého půvabu a v kráse dozrála jako kvalitní víno. Ostatně víno a také dobré jídlo jsou kromě jiného věci, které ji spojují s manželem Petrem Štěpánkem. Oba spolu rádi nejenom cestují, ale i hrají, a to jak na divadle, tak i před kamerou.

