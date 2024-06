Externí autor 24. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

U některých dětí platí, jako by svému rodiči z oka vypadli. A přesně toto se dá říci o dceři jedné slavné herečky. Když vyrazila s dcerou do kina, jejich okolí je považovalo spíše za sestry. To samozřejmě lichotí hlavně mamince, neméně však i její dceři. Obě dámy všechny odzbrojily svým půvabem.

Pojďme si zahrát malý kvíz, zda-li uhodnete, která dvojice si na premiéru filmu Zabijáci rozkvetlého měsíce v hlavní roli s Leonardem DiCapriem vloni na podzim vyrazila. Na začátek je potřeba zmínit, že dcerka má po kom geny krásy dědit. Její maminka je i ve svých padesáti letech pořád kočka. A ani tatínek, někdejší herec a současný muzikant by dnes dokázal rozklepat kolena nejedné dámy.

Maminka za svých mladých let studovala na Pražské konzervatoři hudebně dramatický obor. Školu však nedokončila, nicméně v kariéře jí to nijak nezabrzdilo. Vrhla se na moderování ve spoustě rádií a působila také v Divadle Na Fidlovačce. Její kroky posléze vedly do televize, a sice do televize Nova, kde uváděla ranní relaci na probuzení českého diváka s názvem Snídaně s Novou, také hobby pořad Rady ptáka Loskutáka a Tescoma s chutí.

Proslavila se hlavně ve dvojici se svým bratrem, se kterým to v moderátorském duu táhla několik let. Společně uváděli pořady jako GO – GO Šou, výše zmíněnou Snídani i Rady ptáka Loskutáka. Pak ji čekal návrat do seriálu, a sice do Ordinace v růžové zahradě, kde ztvárnila postavu bývalé vrchní sestry chirurgie Veroniky Jirkové.

Tatínek je Elien z Hřebejkových Pelíšků

Z prvního manželství má právě onu půvabnou dceru, se kterou si vyrazily do kina. Vztah s českým hercem, hudebníkem, skladatelem a režisérem ovšem nevydržel. Tohoto pohledného čtyřicátníka si můžete pamatovat hlavně jako Eliena z filmu Jana Hřebejka, Pelíšky.

Dnes je tato krásná herečka opět zadaná a jejím dlouholetým partnerem je další herec. S Jiřím Langmajerem se vzali v roce 2019 a vypadá to, že jim to náramně klape. Svatba tehdy probíhala v rodinném prostředí sportovního areálu v Kostelci u Křížků. Veselka to byla opravdu honosná, účastnilo se jí přes tři sta hostů, a proto nemohlo chybět ani hudební vystoupení, kterého se ujala kapela J.A.R.

Mamince jako by z oka vypadla

Zpět ale ke krásné mladé dámě, kterou má herečka se svým prvním manželem. Miminko si tehdy oba dva velmi přáli, herečce bylo jednatřicet let, když dcerku porodila. „Roste mi před očima každý týden! Už má skoro stejně velkou nohu jako já,“ svěřila se deníku Aha! už před několika lety, když bylo holčičce jedenáct let a společně vyrazily na prohlídku muzea voskových figurín Grévin.

Že dívka roste, a že roste do krásy můžete vidět sami právě na fotografii. Když si odmyslíte kudrnaté vlasy, je to celá maminka. Její jméno je Nela Brousková a je dcerou Ondřeje Brouska, člena skupiny Monkey Business a herečky a moderátorky Adély Gondíkové.

