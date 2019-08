Boj o roli v Adéla ještě nevečeřela: Nicka Cartera měl hrát Robert Redford

Neohrožený americký detektiv, který k pátrání využívá nejmodernější technologii své doby a přitom láme jedno dívčí srdce za druhým, musel být samozřejmě velmi pohledný. Tvůrci nesmrtelné veselohry Adéla ještě nevečeřela měli problém najít takového uhlazeného chlapáka v českých vodách. Zapátrali proto i v Americe.

Politické uvolnění v 60. letech minulého století podpořilo rozmach české filmové tvorby a některé filmy rovnou udělaly velkou díru do světa. Třeba komedia Limonádový Joe aneb Koňská opera měla ve Spojených státech takový ohlas, že si scénárista Jiří Brdečka s režisérem Oldřichem Lipským troufli zeptat samotného Roberta Redforda, zda by nechtěl účinkovat v jejich dalším filmu. Poslali mu scénář k připravované veselohře Adéla ještě nevečeřela a nabídli mu roli šarmantního detektiva Nicka Cartera.

Redfordovi se scénář moc líbil a natáčení v Praze by pro něho určitě bylo příjemnou zkušeností. Rozhodnutí však nebylo úplně na něm, hlavní slovo měl jeho agent, který se jen pousmál nad nabízeným honorářem. Redford měl už navíc naplánovaný program na pět let dopředu, a tak roli zdvořile odmítl. "Mrzelo nás to dlouho. Nic víc jsme ale dělat nemohli," vzpomínal později Lipský.

Tím ovšem problémy s obsazením hlavní úlohy nekončily. Dalším adeptem byl Jiří Kodet, který uspěl u castingu i kamerových zkoušek, ale všechno ztroskotalo na tom, že se nevešel do připraveného kostýmu. Na Barrandově v té době nebyly peníze na kostymérské úpravy, a tak se musel hledat herec odpovídajících tvarů.

Dnes už všichni víme, který elegán konkurz nakonec vyhrál. Michal Dočolomanský na natáčení dojížděl z Bratislavy a bojoval s velkou únavou, u diváků - a zejména divaček - si však vysloužil velké ovace. Radoval se i z honoráře, který se mohl pohybovat mezi 20 a 30 tisíci korunami, což pro Redforda možná byla kapka v oceánu, ale v Československu šlo tehdy o velké peníze.