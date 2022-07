Vědci zrekonstruovali náhodnou středověkou lebku. Vyšla tvář překrásného muže

Adelasius žil na území dnešního Švýcarska před 1300 lety, tedy kolem roku 700 našeho letopočtu. Byl potomkem galsko-římského obyvatelstva, které zde sídlilo ještě předtím, než do oblasti švýcarské náhorní plošiny přišly germánské kmeny.

„O této době víme velmi málo. Neexistují žádné písemné prameny. Veškeré informace tak máme pouze z hřbitovů a kosterních pozůstatků," říká Angela Kummer, ředitelka Grenchen Cultural-Historical Museum. „Proto jsme nadšení, že jsme ve městě Grenchen v kantonu Solothurn našli dohromady 47 neporušených hrobů." Jedním z nich patřil Adelasiusovi.

Archeologové šli na jistotu. Už v 19. století zde bylo nalezeno nejméně 90 pohřebních jam. Jižní úpatí pohoří Jura leželo na důležité dopravní křižovatce, také půda zde byla úrodná. „Jižně orientované vyvýšené terasy byly pro lidi vždy lákavé. Původní keltský lid, jež přijal římský způsob života, zde musel být spokojený," říká vedoucí týmu Mirjam Wullschleger.

Mladík byl pohřben v neporušeném, kameny obloženém hrobě. Pravděpodobně tak patřil k bohatší vrstvě. Dokazují to jeho zdravé zuby bez kazů. „V té době tvořila základ jídelníčku obilná zrna, jež se nahrubo mlela na kamenném mlýnku. Pak se vařily kaše. Zbytky štěrku a slupek však sklovinu brousily. Lidé tak kvůli tomu měli dost zničené stoličky," vysvětluje Angela Kummer. Adelasiusův chrup byl ale v dokonalém stavu. Jeho rodina tak mohla zrna zpracovávat na modernějším kuchyňském pomocníkovi, čímž byla krupice jemnější.

Navíc, na svou dobu byl relativně vysoký. Měřil 173 cm. V dětství měl tedy dostatek potravy pro svůj vývoj. Proč se mladík s hollywoodským úsměvem dožil jen dvaceti let, když v 7. století našeho letopočtu byla očekávaná délka života 30-40 let?

Adelasiusovy kosti neměly žádná zranění. Nezemřel tak násilnou smrtí. V jeho pozůstatcích ale odborníci našli stopy po dlouhodobé nemoci. „Trpěl chronickou osteomyelitidou, kostní infekcí a nedostatkem vitamínů. To vedlo k vyčerpání organismu," vysvětluje vědkyně.

