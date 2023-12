Externí autor 1. 12. 2023 21:55 clock 3 minuty

Její život by se mnohým mohl na první pohled zdát jako pohádka. Byla krásná, byla slavná, byla talentovaná a jistou dobu i skvěle finančně zajištěná. Jenže později se vše zhroutilo jako domeček z karet. Poznáváte na dávné fotce ikonu českého filmu, jejíž osud byl v dospělosti plný tragédií?

Narodila se 28. ledna 1910 v Mladé Boleslavi jako dcera c. k. vrchního inspektora státních drah. Její dětství bylo výjimečné – rodiče ji hýčkali a podporovali v uměleckých zájmech. Užívala si ale hlavně otcovu přízeň, který by jí snesl snad i modré z nebe. Milovaný táta však zemřel, když jí bylo pouhých osm let, což znamenalo zásadní zvrat v životě budoucí filmové ikony.

Turbulentní dospívání

Po otcově smrti se rodinné poměry zhoršily. Matka se snažila udržet rodinu nad vodou různými prostředky, včetně pronájmu pokojů v jejich rodinné vile. Dospívající krásku poslala do pařížského penzionátu, kde měla získat jazykové dovednosti. Ve svých šestnácti letech si našla milence, se kterým si začala naplno užívat nočního života. Obrážela nejrůznější večírky a pořádně zdivočela. Ostatně i proto rebelku následně z penzionátu vyhodili. Vrátila se tedy zpět do Československa a stala se herečkou.

Zástupy milenců

Přestože byla pochopitelně známá pro role, které ztvárnila, ještě více se mezi pražskou smetánkou hovořilo o jejím osobním životě. Krásná herečka měla celou řadu nápadníků, které rozhodně jen tak neodmítala. Byla například milenkou režiséra Huga Haase a později se zapletla s dalšími muži, včetně Freda Scheinera. Do něj se velmi zamilovala a dost možná jej považovala za svou životní lásku. Jenže Fredovy city k ní brzy opadly a on se s herečkou rozešel. Mladá dívka jeho rozhodnutí nedokázala zpracovat a po rozchodu se dokonce pokusila o sebevraždu. Naštěstí neúspěšně.

Druhý dech

Trvalo nějakou dobu, než se kráska smířila s tím, že o ni už Fred Scheiner nestojí, nakonec se ale její srdce zahojilo. V tu chvíli herečka zdivočela snad ještě víc než předtím. Zkrotit se ji podařilo až jejímu prvnímu manželovi Zdeňku Tůmovi, u nějž našla štěstí a vytoužené zázemí. Prozatím. Tůma bohužel po roce manželství spáchal sebevraždu. Herečka tak byla opět sama. O opravdové přátele měla nouzi. Někteří ji zavrhli pro její kdysi divoký styl života, jiní pro její údajnou spolupráci s představiteli nacistického Německa. Z toho byla po válce obviněna a musela před soud. Ten ji nakonec osvobodil pro nedostatek důkazů.

Emigrace

Po válce odešla do Anglie, kde se snažila restartovat svou kariéru, ale narazila na odpor kvůli minulosti. V Anglii se provdala za několik mužů, včetně módního návrháře Bena Pearsona, a věnovala se také sochařství.

Návrat do Československa

V roce 1966 se herečka vrátila do Československa, ale její pokus o obnovení herecké kariéry nebyl úspěšný. Nakonec dala před Československem opět šanci životu ve Velké Británii.

Stáří a konec života

Ve stáří prodali s manželem obchod a přestěhovali se na Maltu. Poté odešli do Kanady, kde někdejší kráska publikovala své paměti. Její život v Kanadě nebyl šťastný a po smrti manžela se vrátila do Československa. Zemřela 16. června 1991 v Příbrami.

A kdože je ona dívka z dávné fotografie? Mnozí už jistě tuší, že jde o Adinu Mandlovou, herečku a sexsymbol 30. let 20. století.

close info Pinterest zoom_in Adina Mandlová v době své největší slávy

Zdroje: čsfd.cz, wikipedia.org, denik.cz