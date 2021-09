Admirála Nelsona naložili po smrti do sudu s rumem. Lační námořníci ho vypili

Admirál Horatio Nelson

Foto: By L.F. Abbott / Creative Commons / C00, Public Domain, https://creativecommons.org/publicdomain

Admirál Horatio Nelson prožil barvitý život a odnesl si z něho mnoho šrámů. Osud jako by mu nechtěl dopřát klid ani po smrti. Historka o převozu jeho těla z bitvy u Trafalgaru je v Británii slavná stejně jako admirál sám.

Ačkoli Horatio Nelson (1758-1805) pocházel z rodiny reverenda anglikánské církve, a byl dokonce jeho jediným synem, místo duchovní dráhy si zvolil kariéru vojenskou. K námořnictvu se přidal v pouhých 12 letech. Napoleonské války mu přinesly největší slávu a učinily ho národním hrdinou, na druhé straně ho však postupně připravily o jedno oko, pravou paži a nakonec i o život.

Mrzák, přesto zbožňován

Když byl v roce 1801 jmenován admirálem, kromě oka a paže už téměř neměl ani zuby. Přesto právě v této době vrcholila jeho aféra se sličnou lady Emmou Hamiltonovou, kvůli které opustil svou zákonitou manželku Frances. Emma ho bezmezně obdivovala a její manžel, stárnoucí a zřejmě i neplodný Sir Hamilton, její milenecký poměr tiše toleroval pod vlastní střechou.

Z vášnivé lásky se toho roku narodila holčička Horácie, Nelsonovo jediné a vytoužené dítě. Hned o čtyři roky později však přišla osudová bitva u Trafalgaru, ve které Británie oslnivě zvítězila, ale sám admirál zahynul, když ho zasáhla kulka vypálená z francouzské lodi Redoutable. Plakaly pro něj nejen obě ženy jeho života, ale také celá vlast.

Admirál Horatio Nelson po zranění na TenerifeZdroj: By Richard Westall / Creative Commons / C00, Public Domain, https://creativecommons.org/publicdomain

Cesta domů v sudu

Slušelo se, aby mu byl vystrojen státní pohřeb. Z Trafalgaru to však bylo do Anglie trochu daleko a námořní velitelé se obávali, že se jeho tělo cestou začne rozkládat a páchnout. Naložili ho proto do sudu s alkoholem (podle jedné verze příběhu šlo o rum, jiné zdroje zmiňují brandy) a s vírou v heslo "Co je v lihu, to se nezkazí" ho převezli do rodné země.

Zatímco admirálovo tělo do Anglie nakonec skutečně doputovalo, alkohol ze sudu se cestou vypařil. Vypili ho námořníci, kteří sud tajně navrtali, aniž by byli poučeni o jeho obsahu. Jako brčka jim prý posloužily suché makaróny z lodní kuchyně.

Upíjení zásob bývalo mezi námořníky velmi obvyklé, takže je dost možné, že nejde o smyšlenou historku. V angličtině se dokonce ustálil idiom "tapping the admiral", který označuje pití alkoholu brčkem přímo ze sudu. Doma to ale nezkoušejte. Mnoho mužů s otrlými námořnickými játry při této činnosti zemřelo na otravu alkoholem. Ať už byl v sudu zavřen tlející admirál či nikoli.

