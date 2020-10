Hitler žije!: Někteří lidé této spekulaci věří dodnes

Je otázkou, zda vydavatelé úplně prvního bulvárního plátku v Severní Americe, který nesl název Police Gazette, chtěli své čtenáře pobavit, nebo vyděsit k smrti. Za 17 let se na titulní straně tohoto periodika objevil sedmatřicetkrát Adolf Hitler.

"Když se spojenecké armády blížily k Berlínu, nacistické nejvyšší velení uniklo ze zničeného města. 1. května 1945 vyšly zprávy, že Adolf Hitler a jeho milenka Eva Braunová spáchali sebevraždu v podzemním bunkru, ale jejich těla nebyla nikdy nalezena. V tomto věstníku je konečně řečena pravda. Když v Evropě zavládl mír, dvě ponorky zůstaly několik týdnů u Argentiny pod vodou, aby se vyhnuly detekci. Na jejich neuvěřitelných cestách leží šokující tajemství o tom, jak největší masový vrah v historii unikl trestu za své zločiny," i tak psal podle Stevena A. Westlakea a webu Mysteryouspress.com po druhé světové válce zmíněný bulvární časopis.

První článek o Hitlerovi zde vyšel už v roce 1936, kdy titulek hlásal, že Hitler je zuřící homosexuál. Během války se o něm časopis příliš nezmiňoval. To se však změnilo po válce. Otázka, která nenechala nikoho klidným, byla vykřičena do světa a odpověď měli znát jen v Police Gazette.

O tom, zda Hitler žije, spekulovali novináři tohoto časopisu v letech 1951 až 1968, a to v celkem 76 článcích, včetně 13 výňatků z respektované biografie Alana Bullocka „Hitler a studie tyranie“. Během tohoto období se na obálce Gazette objevil Hitler v průměru více než dvakrát ročně.

Když bylo s konečnou platností prokázáno, že je Adolf Hitler po smrti, srazilo to časopis na kolena. Novinář a bývalý zaměstnanec vydavatelství Edward Van Every si během slabé chvíle postěžoval: „Věstník přestal být zábavný, když se to začalo brát už jen jako žert,“ píše pro Mysteryouspress.com syn legendárního spisovatele zločinu Donalda Westlakeho, Steven A. Westlake, který sesbíral vydané články na téma Hitler je naživu a o pozoruhodných spekulacích novinářů vytvořil kompletní knihu se stejnojmenným názvem. Mnozí lidé této zdařilé mfámě věří bohužel dodnes.