Proč Hitlerův synovec nenáviděl strýce: Po válce prozradil rodinné intimnosti

Ač to zní sebedivněji, nejobávanější diktátor světa měl také rodinu. Kromě rodičů soužil s bratrem Aloisem a ten měl syna Williama. Právě William v roce 1939, těsně předtím, než vypukla druhá světová válka, napsal do prestižního magazínu Look Proč nenávidí svého strýce.

William Patrick Hitler se narodil v roce 1911 v Liverpoolu ve Velké Británii. Jeho otcem byl Alois Hitler, bratr Adolfa Hitlera. William se v roce 1933 nastěhoval do Německa, aby těžil ze strýcova postavení. Jak to ale vypadalo, Hitler svého synovce moc nemusel a snažil se jeho existenci zatajit. William, černá ovce rodiny, se před vypuknutím války odstěhoval do Spojených států, kde poté sloužil v námořnictvu. Po válce si William Hitler změnil příjmení na Stuart-Houston. Do tehdy prestižního magazínu Look napsal několik důvodů, proč svého strýce nenáviděl a vyzradil tak, proč byl trnem v oku nejděsivějšího muže 20. století.

Hitlerův nejoblíbenější dezert a jeho zženštilá gesta

Kopie magazínu Look z 4. července 1939, kde byl otisknut článek s názvem "Proč nesnáším svého strýce", má dnes cenu 950 dolarů. Článek odhaluje, jaký byl život vedle Adolfa Hitlera, a je doplněn exkluzivními fotografiemi. Proč tedy William nesnášel svého strýce?

,,V té době jsem si byl s otcem velice blízký a strýc pro mě tuto fotografii podepsal. Měli jsme dort se šlehačkou, Hitlerův oblíbený desert. Byl jsem šokován jeho ostrostí a jeho zženštilými gesty. Na kabátě měl lupy."

Sebevražda Geli Rubalové a Hitlerovy vlastní výhružky smrtí

,,Když jsem v roce 1931 navštívil Berlín, moje rodina procházela těžkostmi. Geli Rubal, Adolfova neteř, spáchala sebevraždu. Všichni věděli, že s ní Adolf měl intimní vztah a čekala jeho dítě. Tahle skutečnost Hitlera rozzuřila. Jeho revolver byl nalezen vedle jejího těla."

Během mého života v Anglii jsem o Hitlerovi publikoval několik článků. Pak si mě rodina zavolala zpátky do Berlína a s otcem a tetou jsme bydleli v Hitlerově hotelu. Zuřil. Pochodoval sem a tam, s očima do široka otevřenými a uslzenými mi slíbil, že všechny publikované články stáhne a vyhrožoval, že pokud se někde objeví ještě něco z jeho soukromého života, tak se zabije."

Bičem švihal jako v cirkuse a v jednom kuse urážel

,,Tohle je Hitlerův nový dům v Berchtesgaden, poprvé jsem ho viděl v roce 1936. Jel jsem tam s přáteli. Poslali nás do zahrady. Hitler tam u čaje bavil pár opravdu hezkých dam. Když nás viděl, došel k nám a švihem svého biče usekl květinám vršky. Varoval mě, ať už se nikdy nezmiňuji, že jsem jeho synovec. Cestou zpátky k hostům stále zběsile práskal bičem."

,,Nikdy nezapomenu na den, kdy si mě naposled vyžádal. Byl rozzlobený. Chodil sem a tam, práskal bičem a křičel na mě hanlivé urážky, jako by pronášel drsnou politickou řeč."

To jsou poslední slova Williama Stuarta-Houstona, než se navždy vymazal z rodokmenu Hitlerů. Magazín Look zanikl v roce 1971. Originální a jediné vydání magazínu z roku 1939 tehdy stálo 10 centů a kromě článku o Adolfu Hitlerovi obsahovalo článek o hollywoodské hvězdě Robertu Taylorovi, jenž byl titulce, seznam nejhledanějších osob Ameriky, článek o zdravotních sestrách a koňských dostizích.