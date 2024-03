Jasmína Maurerová 12. 3. 2024 19:55 clock 4 minuty gallery

Světová supermodelka Adriana Sklenaříková Karembeu není proslulá pouze svou krásou, ale také tím, že má nejdelší nohy na světě. To, že supermodelka bude krásná i v pozdějším věku se dá tak nějak předpokládat, nicméně ačkoliv Adriana již oslavila padesátku, závidět by jí mohla leckterá třicátnice.

Adrianina maminka je Slovenka a tatínek Čech. Narodila se v československém Breznu v roce 1971. Po vzoru své maminky se vydala na studia medicíny do Prahy, ale už ve třetím ročníku přišla nabídka, která se neodmítá. Adriana dostala možnost vycestovat do Paříže a zahájit tak svou super úspěšnou modelingovou kariéru.

Adriana všechny Pařížany doslova ohromila, měla totiž všechno, co se po modelce požadovalo. Dlouhé blonďaté vlasy, plné rty, sexy dekolt a až neuvěřitelně dlouhé nohy. Tak dlouhé, že si je museli přeměřit lidé z týmu Guinessovy knihy rekordů. Ti pak zjistili, že měří celých 126 centimetrů, což bylo nejvíce na světě.

Její kariéra nabrala na závratných otáčkách a Adriana spolupracovala se světoznámými agenturami jako jsou ELITE Milano, ELITE Premier Londýn, NEXT New York a nebo ALINE SLOULIERS Paříž. Svou krásnou tvář propůjčila značkám jako Victoria’s Secret, Onyx Jeans a nebo Wonderbra.

Rodila v šestačtyřiceti letech

Takováto krásná žena samozřejmě byla velmi obletována mnoha muži, ale její vysněný na ni čekal na letu z Paříže do Milána v roce 1998. Tedy na čtyři roky vyvolený. Adriana Sklenaříková a francouzský fotbalista Christian Karembeu se vzali ještě téhož roku v prosinci, ale v roce 2012 už byla na stole žádost o rozvod. Manželství bylo bezdětné, ale Adriana si ponechala za svým příjmením i manželovo. Dodnes se tedy uvádí Adriana Sklenaříková - Karembeu.

Netrvalo dlouho a Adriana byla v chomoutu znovu. Tentokrát její srdce zahořelo pro marockého podnikatele Arama Ohaniana. O čtyři roky později dokonce vzešla ze vztahu dcerka Nina. Když se holčička narodila, bylo supermodelce už šestačtyřicet let. Porod v Nemocnici kněžny Grace v Monaku i tak proběhl bez komplikací.

„Jsme obě v pořádku. Porod proběhl přirozeně, a právě prožíváme nejkrásnější období našeho života. Štěstí přesahuje všechna očekávání,“ radovala se tehdy v SMS zprávě Adriana, kterou zaslala webu idnes.cz. Ještě nedlouho předtím se však přiznala, že dítě měla mít už dříve. „Já se vždy viděla jako matka, ale až jednou, někdy, po čase. Připadala jsem si nekonečně mladá a říkala si, že můj čas ještě nepřišel. V tom jsem se mýlila.”

Neúspěšné umělé oplodnění a další rozvod

To, že Sklenaříková Karembeu má zdravou holčičku bylo skutečné požehnání. Modelka totiž v minulosti několikrát podstoupila umělé oplodnění, Ani jeden pokus však nebyl úspěšný. „Mateřská láska je věčná. Je tu od začátku života až do jeho konce,“ napsala pod společnou fotografii s dcerou na svém Instagramu.

Ani druhé manželství ale modelce nevydrželo. Po osmi letech se s Ohanianem každý vydal svou cestou. Jejich vztah neudržela pohromadě ani dcerka. „Mohou se objevit jiné touhy. A pokud to nejde dobře, proč bychom se měli obětovat? Nikdy není příjemné říci sbohem, ale vztah, který končí, nemusí být nutně negativní,“ cituje modelku web blesk.cz.

I po rozvodu si je Adriana se svým ex partnerem blízká, a to právě kvůli malé Nině. „Je to odloučení srdcí, ale ne života. Držíme spolu při všem, co se týká naší dcery. Rozhodně si chceme společný vztah s ní zachovat,“ říká modelka, která i ve svých dvaapadesáti letech může získat kteréhokoliv muže, na kterého ukáže prstem.

Zdroje: idnes.cz, csfd.cz, blesk.cz