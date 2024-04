Ačkoliv má svém kontě vícero úspěšných filmů a seriálů, nejvíce ji proslavila role zdravotní sestřičky Jeskyňky v často reprízovaném filmu Jak básníci přicházejí o iluze. Tam si tehdy zahrála po boku Pavla Kříže. Poznáte tuto krásku z fotografie?

Role krásné Jeskyňky

Narodila se v Bratislavě 28. května 1966 do rodiny úspěšného stavitele. Ani jeden z jejích rodičů nepředpokládal, že by z jejich dcery mohla nakonec být herečka. Přesto měl osud právě s touto dívkou poněkud jiné plány.

Vystudovala Střední průmyslovou školu, obor stavebnictví. Právě během studia ale padla do oka slovenskému režisérovi Miloslavu Lutherovi, který – zběhlý ve své profesi – rozpoznal talent na první dobrou. Nabídl tehdy mladé dívce hlavní roli ve svém připravované filmové pohádce Král Drozdí Brada.

Než se však z dívky stala úspěšná herečka a dokonce také modelka, měla – jak sama uvedla – hlavu plnou komplexů. „Ještě na začátku školního roku v osmé třídě jsem stála v řadě při tělocviku jako nejmenší na posledním místě. Všechny moje spolužačky už vypadaly jako ženy. Já byla malá a hubená jako kotě,“ uvedla herečka.

A dodala: „O rok později jsem sice byla druhou nejvyšší, ale stále velice hubená. Dnes by to bylo možná plus, ale v době, když jsem dospívala já, ještě kult štíhlosti nebyl na pořadu dne. Takže jsem vyrůstala s pocitem, že všechna děvčata kolem jsou krásná a já je možná někdy dostihnu.“

V pohádce Král Drozdí Brada si herečka zahrála vedle tehdy již úspěšného Lukáše Vaculíka. Netrvalo dlouho a přišla další nabídka. Tentokrát ji oslovil režisár Dušan Klein, který herečce nabídl jednu z hlavních rolí ve filmu Jak básnici přicházejí o iluze.

Film se natáčel roku 1984 a znamenal velký zlom v hereččině kariéře. Režiséra Kleina herečka uchvátila svou fotografií na titulní straně časopisu Dievča, jehož se stala tváří.

Stoupající hvězda

„Byla velice půvabná, citlivá a navíc měla čáru mezi poprsím až k bříšku. To byl v Řecku symbol největší krásy. Problém byl jen ve slovenštině, musela ji předabovat Miriam Chytilová,“ uvedl režisár Klein.

Po natočení Básníků a ztvárnění role Jeskyňky její hvězda stoupala strmě vzhůru. Ačkoliv měla talentu na rozdávání, na bratislavskou Vysokou škola múzických umění ji nepřijali. Herečka ale nechtěla zůstat bez patřičného vzdělání.

Přihlásila se proto na obor ekonomiky řízení na Slovenské vysoké škole technické. To nasměrovalo její životní kroky jiným směrem.

Během studia přijala pár dalších rolí, postupně se od světa šoubyznysu vzdalovala. Po ukončení studia na Vysoké škole múzických umění přijala herečka svou nejvýznamnější roli – stala se z ní vdaná paní.

Po boku svého manžela Zdeno Romana pak založili firmu na výrobu a prodej obalové techniky. V podnikání se jim začalo velice dařit a z bytu na sídlišti se přestěhovali do krásného luxusního domu.

Pamatujete si na Jeskyňku, kterou sváděl Štěpánek?

Zprvu nejistý krok do světa podnikání se herečce vyplatil. Stala se z ní velice movitá žena, která dnes už hrát nemusí. Přesto na svět šoubyznysu nezanevřela. Jen si vybrala život v anonymitě a soukromí.

Víte, o kom tady byla celou dobu řeč? Přece o slovenské herečce Adrianě Tarábkové-Romanové. Ta ačkoliv v roli Jeskyňky zazářila, se nakonec rozhodla pro soukromý život mimo záři filmových reflektorů.

