Africká kultura má svůj vlastní druh astrologie zvaný africký zvěrokruh. Najdete v něm úplně odlišné symboly, než jsou ty, které známe a používáme běžně my. Tento horoskop pochází z afrických tradic a pomáhá porozumět každodennímu životu.

Baobab (4. ledna – 3. února)

Lidé narození v období Baobabu jsou podle domorodého horoskopu jedni z nejsilnějších znamení. Traduje se, že tito zrozenci jsou pevní, stabilní a silní, jako stejnojmenný posvátný africký strom. Ne nadarmo se o něm říká, že je neporazitelný. Mají sebevědomí a všechno potřebné k tomu, aby obstáli v životě. Bezúhonnost, poctivost a inteligence přinesou Baobabu úspěšný a šťastný život.

Bohatství jantaru (4. února – 5. března)

Bohatství jantaru je charakterizováno jako africké astrologické znamení, které má velký smysl pro morálku. Občas umí zazlobit a proměnit se v rebela. Jsou to akční lidé, kteří milují adrenalin a dobrodružství. Tito zrozenci potřebují organizaci a systémovost. Jejich neřestí je vášeň pro luxus a hromadění majetku. To by se jim mohlo ale pěkně vymstít.

Rodina (6. března – 4. dubna)

Pokud jste se narodili ve znamení Rodiny, jste skutečně člověk, kterému záleží na vašich blízkých. Jakmile někdo potřebuje podporu, přispěcháte mu na pomoc. Přednostmi tohoto zrozence jsou solidarita, empatie a harmonie. Tito jedinci jsou oblíbení a jejich přátelé a rodina s nimi tráví rádi svůj čas. Setkávají se pravidelně a podnikají spolu hromadné výlety.

Láska každý den (5. dubna – 4. května)

Toto znamení ví vždy přesně, co má dělat. Tito zrozenci jsou chytří a vždy se dovtípí, odkud vítr vane. Navíc jsou vtipní a využívají toho k pomoci ostatním. Na toto znamení se můžete vždy spolehnout, a proto jsou to ti nejlepší přátelé, které chce mít každý ve svém životě. Jen si musí dát dobrý pozor, aby je nikdo nezneužíval.

Trh (5. května – 4. června)

Tito zrozenci mají sice tendenci být trochu impulzivní, ale ve skutečnosti mají rádi klidný a harmonický život. Dalo by se říci, že mohou ostatní snadno zranit, protože je to ten typ lidí, který rychle reaguje, a to zpravidla bez rozmyslu. Znamení Trh je poháněno strachem, láskou i temnými myšlenkami. Potřebují se ale naučit ovládat své emoce, chtějí-li se vyhnout katastrofě.

Předek (5. června – 4. července)

Předek je mocné znamení, které se díky své síle, kouzlu a moudrosti dokáže dostat do jakékoli společnosti. Snadno získá pozornost. Umí skvěle manipulovat lidmi. Jeho úkolem je naučit se komunikovat s ostatními. Pokud nebudou zneužívat své moci a vlivu, mohou to v životě dotáhnout hodně daleko, získat uznání a dosáhnout všech svých snů.

Soudce (5. července – 4. srpna)

Soudce je podle Afrického horoskopu člověkem, který umí naslouchat a porozumět druhým. Jsou to lidé, kteří mohou být v určitých zásadních okamžicích velkou pomocí a podporou druhých. Jsou aktivní, energičtí a velmi schopní. Někdy se ale právě proto chovají egoisticky a na to by si měli dát pozor. Zbytečně jim to ubírá body.

Ořech Kola (5. srpna – 3. září)

Nejoptimističtější a nejšťastnější znamení afrického horoskopu je Kolový ořech. Ten rád s velkou chutí ochutná každé sousto, které mu život nabízí. Tito zrozenci se rádi baví a někdy překračují hranice, které by neměli. Jsou to požitkáři, kteří si rádi dopřejí výborné jídlo i animální sex. Měli by si na ale své vášně dávat pozor, jinak je přivedou do záhuby.

Cestovatel (4. září – 3. října)

Podle Afrického horoskopu je Cestovatel všestranná a zvědavá bytost s otevřenou myslí. Zajímá se o vše, co je jiné a nevšední. Jednoduše nesnáší rutinu. Umění ovládat emoce není ale jejich silnou stránkou a neměli by se jimi nechat pohltit. Pomohlo by jim naučit se ovládat své reakce a organizovat si život.

Vzdálenost (4. října – 3. listopadu)

Tento zrozenec je velký snílek. Rád utíká od svých rozhodnutí a problémů. Neumí řešit náročné životní situace a většinou zmatkuje. Přesto ale ví, jak se v životě posunout dál. V zásadě se snaží neodkládat věci na zítřek a udělá práci hned. Pokud se bude snažit být realističtější a začne si plánovat budoucnost, pravděpodobně se mu povede dobře.

Dítě světa (4. listopadu – 3. prosince)

Dítě světa je naivní, živé, upřímné a spontánní. Je to šťastlivec, svět je pro něj jedno velké hřiště. Jsou to společenští, bystří a věrní jedinci, kteří umí komunikovat. Díky tomu jsou to obratní vyjednavači. Všeobecně jsou mezi lidmi oblíbení, protože jsou zábavní a nezkazí žádnou legraci. Možná by si mohli za cíl dát jediné, trochu dospět.

Sklizeň a sýpka (4. prosince – 3. ledna)

Tito lidé patří k nejšťastnějším a nejvíce prosperujícím znamením. Mají hodně energie a umí snadno převzít iniciativu. Narodili se proto, aby byli úspěšní. Toto dítě štěstěny umí využít své schopnosti naplno. Díky tomu žije v hojnosti, a může pomáhat potřebným. Hvězdy jim předpovídají dlouhý a šťastný život.

