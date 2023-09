Epické rozdělení Afriky slibuje zřejmě zrod nového oceánu. V jedné z geologicky nejneobvyklejších oblastí na Zemi, uprostřed spalujícího horka východoafrické oblasti Afar, probíhá kolosální proměna. Podívejme se společně na obří průrvu.

Pod vyprahlým povrchem se africký kontinent pomalu a neúprosně štěpí a předznamenává zrod nového oceánu - podívanou, která se bude odehrávat miliony let. Podívejme se na toto video:

Zdroj: Youtube

Pomalý proces bude trvat miliony let

Tento mimořádný jev souvisí s Východoafrickým riftovým systémem (EARS), obrovskou sítí údolí táhnoucí se v délce více než 2 000 kilometrů od Rudého moře až po Mosambik. Uvnitř tohoto riftového systému se africký kontinent štěpí na dvě odlišné desky - menší Somálskou desku a větší Núbijskou desku. Jejich rozdělování je pomalý proces, při kterém se desky pohybují pouhým hlemýždím tempem a posouvají se jen o milimetry za rok.

Pohled odbornice Cynthie Ebingerové, vedoucí katedry geologie na Tulanské univerzitě, je tento proces "velmi pomalý, a ubírá se asi takovou rychlostí, jakou rostou nehty na nohou".

Kontinentální hmota se štěpí

Tento jedinečný geologický jev je důsledkem tepla stoupajícího ze zemského pláště, které způsobuje rozpínání a lámání svrchní kůry, což vede k postupnému štěpení kontinentální hmoty. Je to proces, který probíhá již přibližně 35 milionů let a může trvat dalších 5 až 10 milionů let, než bude dokončen.

V etiopské oblasti Afar, na průsečíku tří hlavních tektonických desek - núbijské, somálské a arabské - je vývoj Východoafrického riftu obzvláště živý. Toto odlehlé území není cizí dramatickým geologickým událostem, o čemž svědčí velkolepá 35 km dlouhá trhlina, která v roce 2005 roztrhla etiopskou poušť, což odpovídá několika staletím pohybu tektonických desek během pouhých několika dní.

Adenský záliv a Rudé moře zaplaví Afar

Ken Macdonald, emeritní profesor věd o Zemi na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře, zdůrazňuje: "Pomocí měření GPS lze měřit rychlost pohybu až o několik milimetrů za rok. S tím, jak získáváme stále více měření z GPS, můžeme získat mnohem lepší představu o tom, co se děje."

I když velkolepá podívaná na rozdělení Afriky může trvat miliony let, než se plně rozvine, je úžasným příslibem. S tím, jak se desky nadále rozdělují, vzniká systém středooceánských hřbetů, který předznamenává vznik zcela nové oceánské pánve. Adenský záliv a Rudé moře nakonec zaplaví oblast Afaru a z východní Afriky se stane samostatný kontinent.

Christopher Moore, doktorand na univerzitě v Leedsu, zdůrazňuje: "Toto je jediné místo na Zemi, kde můžete studovat, jak se z kontinentálního riftu stane oceánský rift."

Tím však příběh nekončí

Přesná trajektorie této geologické metamorfózy zůstává nejistá. Zatímco jeden scénář předpokládá, že se od afrického kontinentu oddělí většina somálské desky a mezi nimi vznikne moře, jiná teorie navrhuje skromnější rift, který oddělí pouze východní Tanzanii a Mosambik.

Navíc celý proces vzbuzuje i kontroverze, jak ukazuje toto video:

Zdroj: Youtube

Jak řekla Cynthia Ebingerové: "Nevíme, zda tento rifting bude pokračovat současným tempem, aby nakonec otevřel oceánskou pánev, jako je Rudé moře, a později něco mnohem většího, jako je malá verze Atlantského oceánu. Nebo se může zrychlit a dostat se tam rychleji? Nebo se může zastavit?"

Postupné štěpení Afriky je svědectvím o neutuchající dynamice naší planety. I když se tyto kolosální posuny odehrávají příliš pozvolna na to, abychom je mohli sledovat z první ruky, podtrhují neustálou proměnu zemského povrchu - úchvatný příběh, který se stále odvíjí, jednu geologickou epochu za druhou.

