Tajemná Anna Chapman: Putinova tajná agentka hvězdou světového modelingu

Domníváte se, že se svůdné špionky s ruským přízvukem a tajemnou minulostí vyskytují jen v akčních filmech a příbězích o Jamesi Bondovi? Rusovlasá krasavice Anna Chapman vás vyvede z omylu. Když v ní Američané odhalili tajnou Putinovu agentku a poslali ji zpátky do Ruska, začala si vydělávat pózováním pro Maxim a Playboy.

Anna se narodila v roce 1982 do rodiny bývalého agenta KGB Vasilije Kuščenka, který po rozpadu Sovětského svazu působil na ministerstvu zahraničních věcí. Anna vystudovala ekonomii a během studií zavítala do Londýna, kde v roce 2001 potkala pohledného mladíka Alexe Chapmana. "Byla to nejkrásnější žena, kterou jsem kdy potkal," líčil Chapman, který se do Anny zamiloval na první pohled a záhy ji požádal o ruku.

Svatba se uskutečnila v Moskvě bez prstýnků a bez hostů, za přítomnosti jediného svědka. Snoubenci neměli na pořádnou veselku peníze, a navíc svůj vztah tajili před rodiči. Tušili, že by ani jedna strana nebyla z mezinárodního svazku nadšená.

Manželství plné opravdové lásky a vášně vydrželo čtyři roky. Pak se Anna náhle změnila. "Začala se bavit s lidmi z vyšší společnosti, chodila na filmové premiéry, najednou byla arogantní a nevrlá. Pořád mluvila jenom o nějakých vlivných a mocných osobách," postěžoval si Chapman, kterému manželčina proměna zlomila srdce. V roce 2006 se pár rozvedl.

Anna po rozvodu odcestovala do New Yorku a přestože mívala hluboko do kapsy, otevřela si vlastní realitní kancelář jen blok od slavné Wall Street na Manhattanu. V roce 2009 už měla padesátku zaměstnanců a úspěšně prodávala ruské nemovitosti americkým boháčům. Teprve později vyšlo najevo, že svůj okázalý byznys rozjela díky milionu dolarů, které jí zaslala ruská vláda.

Díky silnému ekonomickému zázemí a mimořádně atraktivnímu vzhledu Anna dokázala proniknout do vládních kruhů ve Washingtonu a získávat informace, jež potom na tajných schůzkách předávala zaměstnancům ruského konzulátu. V roce 2010 se však okolo ní zatáhla síť. Agenti FBI ji usvědčili ze špionáže a Anna byla vyhoštěna zpátky do Ruska.

Spolu s ní bylo vyhoštěno i dalších osm ruských agentů, nikdo z nich však nepřitáhl pozornost médií tak jako ona. Za mimořádnou popularitu vděčila hlavně svému atraktivnímu zjevu, který jí vysloužil přezdívku "agentka 90-60-90". Zdrcený Alex Chapman si teprve teď uvědomil, proč se jeho ex-manželka v poslední fázi manželství tolik změnila.

O pět let později Chapman náhle zemřel. Ačkoli jeho rodina trvala na tom, že šlo o přirozenou smrt, média o tom vzhledem k jeho mladému věku (36 let) pochybovala. Britský list Daily Mail později přinesl zprávu, že se Chapman předávkoval drogami.

Zatímco se její bývalý manžel utápěl v depresích a drogách, Anna jen kvetla. V Rusku byla přivítána jako hrdinka národa, dostala nabídku moderovat vlastní televizní pořad a uplatnila se i v modelingu. Kromě procházek po módních molech nafotila sérii sexy snímků pro ruské verze pánských časopisů Maxim a Playboy. Navrhla také řadu dámského oblečení.

V roce 2015 se jí narodil syn, jméno otce ale nebylo zveřejněno.