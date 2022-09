Satelit našel stopy Agartha: Vědci se přou o supervyspělou podzemní civilizaci

Je Agharta zemí v blázkosti zemského jádra?

Legendární Agartha, někdy též označovaná jako Šambala, je podzemní země, kde žila civilizace popsaná ve starověkých textech. Údajně sem přišli staří Árjové za osvícením a získali zde své poznání a vnitřní moudrost. Agarta však není lokalizována na jedno místo, ale existuje v podzemí na mnoha místech po celém světě a její obyvatelé jsou známi jako "agarthané" nebo "prastaří".

Pravdou je, že na světě existuje mnoho skutečných míst s názvy podobnými tomuto: arménské Agharti, marocký Agadsir nebo ruský Agar. V některých mýtech jsou obyvatelé Agarthy považováni za původní obyvatele Země, kteří uprchli do podzemí. Schovali se zde buď před přírodní katastrofou nebo nepřáteli. Ač mýtus zní naprosto neskutečně, existuje mnoho indicií, že nejde jen o městskou legendu.

Agartha - podzemní civilizace s démony a příšerami

Pověstí o tunelech a podzemních společenstvích má snad každá kultura. Možná se zde dokonce skrývají ti, kdo uprchli z Atlantidy, jak tvrdil římský přírodovědec Plinius Starší. V této zemi, říkejme jí Agartha, jsou všechny čtyři světové strany propojeny cestami a tunely. Možná tedy pod našima nohama existuje země, která je protivahou naší energie. Jakýsi svět Dobra a Zla. Zatímco náš svět je plný zvýšených emocí, násilí a přehnané ideologie, pod námi je svět krásný. Ale pozor, některé kultury přisuzují tento svět nikoli kráse a dobru, ale démonům a příšerám.

Vchod do Agarthy by měl být v poušti Gobi. Zde je vstup do duté země, kde vzkvétá poblíž neuchopitelného vnitřního jádra Země civilizace. Tento vchod možná vybudovali sami Agarthané pomocí vyspělých technologií, které jej skrývají i před moderními lidmi.

Hlavním městem Agarthy je Šambala. Uprostřed je kouřové "centrální slunce", které poskytuje světlo a život.

Řekli o Aghartě…

Někteří vyvolení údajně tuto harmonickou zemi viděli.

Jedním z nich je admirál Richard Evelyn Byrd, který si setkání se ztracenou civilizací užil během expedice na severní a jižní pól. Setkal se s dávnou rasou i zvířaty a rostlinami, které byly považovány za vyhynulé. Dokonce spatřil i mamuty. Narazil na teplé a bujné podnebí, kde žila prastará lidská rasa, která sídlila uvnitř Země. Byrdovo letadlo přistálo u této civilizace, protože obyvatelé Agharty pro něj vyslali talíř. Údajní Agarthané Byrodvi tlumočili svá znepokojení nad použitím atomových bomb lidstvem během druhé světové války a z Byrda učinili svého velvyslance, který měl americké vládě tlumočit jejich vzkaz. Admirál to udělal, ale údajně mu bylo Pentagonem nařízeno mlčet. Jako voják musel rozkaz poslechnout.

Zvláštní je, že dlouho po Byrdově svědectví byl pořízen podivný satelitní snímek zveřejněný společností ESSA (Úřad pro environmentální vědu Spojených států amerických). Jednalo se o satelitní snímky severního pólu, kde na jednom snímku byla vidět dokonalá zaoblená díra nad Arktidou, která vyvolala mnohé konspirační teorie o existenci podzemních civilizací a vchodu do Agarthy tak, jak jej Byrd popsal.

Existují však i další bližší vyobrazení Agarthy popsaná některými kulturami se souvisejícími městy a průchody, kterými se tam lze dostat. Hovoří o nich tibetský buddhismus i hinduistické a keltské pověsti.

Kde je pravda?

Byrdovo tvrzení je datováno do února-března 1947, ale Byrdův inaugurační přelet nad severním pólem se uskutečnil o více než 20 let dříve, 9. května 1926. To tedy ukazuje, že Byrd pravděpodobně severního pólu tak docela nedosáhl a přivlastnil si zásluhy jiného týmu, který tam o několik dní později skutečně dorazil.

Další, kdo byli hledáním Agharty posedlí, byli nacisté. Ti na její nalezení vynaložili obrovské sumy, protože chtěli, aby toto místo bylo poslední možností Hitlerova úniku v případě krajní nouze.

Existuje tedy Agharta? To samozřejmě nevíme, ačkoli těch podivných shod v mnoha kulturách a náboženstvích je mnoho. Agartha by měla být místem, které archaické texty líčí jako místo posledního odpočinku duší hříšníků. Je zemí, kde žijí bohové a kterou prý "lékaři duší" chrání před démony. Říká se, že je to místo, kde lze nalézt vnitřní moudrost prastarých.

