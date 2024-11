Díky umělé inteligenci objevili archeologové v jihovýchodní peruánské poušti během pár měsíců téměř stejné množství geoglyfů jako za celé minulé století. Nově odhalené obrazce navíc umožňují objasnit jejich funkci a důvod, proč je civilizace Nazca před 2000 lety vytvořila.

Na planině Nazca, o rozloze asi 1 900 kilometrů čtverečních a průměrnou nadmořskou výškou 500 metrů, panují již tisíce let specifické klimatické podmínky. Je tam sucho, teplo a téměř nikdy tam neprší. To však lidem, kteří ji obývali přibližně od roku 200 př. n. l. do roku 800 n. l., nevadilo, právě naopak.

Krajinu dokázali využít ve svůj prospěch. Nejenže vyvinuli složitý zavlažovací systém, jenž jim umožnil pěstovat kukuřici, brambory, bavlnu a papriky, ale také chovali nenáročná domácí zvířata, jako jsou lamy a morčata. Ty využívali jako zdroj potravy, pracovní síla a zdroj materiálů pro textilní výrobu.

Geoglyfy na planině Nazca

Vyprahlé kopečky jim zároveň sloužily jako malířská plátna. Vytvořili na nich totiž stovky obrazců, kterým dnes říkáme geoglyfy. Samotný proces tvorby mohl podle odborníků trvat několik týdnů. Starověcí umělci si nejdřív museli vyměřit plochu, načrtnout si základní linie a nakonec na ně navršit kameny nebo naopak odstranit 10 až 20 cm povrchové horniny.

O obrovských obrázcích se dlouho nevědělo. Poprvé se o nich zmínili španělští dobyvatelé v 16. století. Pak se na ně opět zapomnělo, takže ve 20. letech 20. století překvapily peruánskou posádku malého letadla, která v oblasti hledala vodu. První oficiální archeologická expedice však proběhla až o 19 let později pod vedením amerického badatele Paula Kosoka.

Do konce 20. století bylo objeveno kolem 300 obrazců, včetně dnes již známého kolibříka, žáby nebo velryby. V té době se předpokládalo, že se jedná o konečné číslo. Výzkumný tým pod vedením Masata Sakaia z univerzity v japonské Jamagatě ale mezi lety 2004 až 2023 našel další stovky geoglyfů. Většinu z nich s pomocí bezpilotních letadel a umělé inteligence.

AI a geoglyfy

„Pořízené snímky sice byly ve vysokém rozlišení, ale měli jsme problém na nich něco rozeznat. Linie jsme jen tušili,” přiznal se Sakaia. „Proto jsem se se svými kolegy obrátil na oddělení umělé inteligence společnosti IBM a společně vyvinuli model AI, jenž nám pomohl s analýzou nepatrných tvarů a obrysů na fotografiích krajiny.”

Zdroj: Youtube

Na 1 309 záběrech se nakonec objevilo 733 geoglyfů. To je více, než bylo objeveno za celé minulé století. Navíc vědcům umožnily odhalit nové souvislosti, jež mezi nimi panují.

Zjistili totiž, že všechny liniové geoglyfy jsou dlouhé, úzké a dosahují délky až několika kilometrů. Zahrnují geometrické tvary, jako jsou čáry, spirály a trojúhelníky, a často zobrazují zvířata nebo rostliny. Naopak reliéfní geoglyfy jsou menší a představují lidské postavy, domestikovaná zvířata nebo jiné figurativní motivy. Navíc jsou umístěny podél neformálních stezek v poušti směřující k hlavnímu obřadnímu místu civilizace Nazca.

„Dle výsledků vyhodnocených AI jsme došli k názoru jsou to ukázky lidských obětí. Mohlo jít také o zastávky pro poutníky podobně jako kapličky na křížových cestách,” vysvětluje Masata Sakaia. Jedná se tak o další možnou funkci přisuzované těmto obrazcům. Podle dalších totiž mohly sloužit jako kalendáře, astronomické mapy nebo dokonce jako systémy pro zachytávání malého množství dešťové vody.

Jedno je však jisté. Tento úspěšný projekt otevírá nové cesty pro archeologický výzkum po celém světě. Analýza satelitních a leteckých snímků s pomocí umělé inteligence může přispět k objevení dosud neznámých lokalit v odlehlých prostředích, kam lidské oko nedohlédne.

Zdroje: www.nationalgeographic.cz, www.newscientist.com