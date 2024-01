Přestože si zahrál ve filmu jen jednu roli, byl všestranně nadaný, krásně zpíval a mohl se stát známým a obsazovaným hercem, ač možná o kariéru herce až tak moc nestál. Měl rád život, lidi a měl také jeden velký sen. Zemřel mladý, sám, daleko od domova, ale jeho sen se mu splnil...

Povedená trojka

Jak víme, Čenda Bujnoch byl jedním z povedené trojice uličníků, která v dnes již legendární Dívce na koštěti (1971) usilovala o Knihu kouzel čarodějnice Saxany (Petra Černocká). Když filmaři hledali vhodné herce či neherce pro obsazení rolí, s volbou tehdy šestnáctiletého Michala Hejného měli bezesporu šťastnou ruku. Role mu náramně sedla. I v životě byl totiž recesista, bavič a co víc, rozhodně „vyčníval z řady“. Přestože měl talent, z herecké rodiny nepochází. Narodil se v Praze 25. května 1955 a jeho rodiče byli vědci. Jeho otec Slavomil Hejný byl významný botanik, rostliny studovala jako fyzioložka i jeho matka Liselotte Teltscherová.

close info YouTube zoom_in Rousek, Adámek, Bujnoch – povedená trojice

Možná to byla touha po bohémském životě, možná ho k herectví přivedla snaha uniknout z reality tehdejší doby, jak kdysi sám řekl. Ať tak či tak, po základní škole se stal studentem hudebně dramatického oboru Státní konzervatoře. Po dvou letech stejně jako Jana Paulová a Simona Stašová přešel na DAMU. Z ní však kvůli svým postojům a názorům musel odejít a studium přerušit.

Poté hrál dvě sezóny v Severomoravském divadle v Šumperku. A pak mu jeho osud změnil devizový příslib.

Útěk či cesta za snem?

Michal Hejný v roce 1978 dostal „valuty“ a mohl vycestovat na západ. Na dovolenou vyrazil do Itálie, kde měl pár přátel. Domů se už nevrátil. Nějaký čas pobýval v Římě a pak emigroval do USA. Důvodů měl patrně víc. Podívat se jednou za velkou louži toužil už jako malý, což bylo v tehdejší době pro obyčejného smrtelníka takřka nemožné. Třeba se ale chtěl v zemi neomezených možností, jak se Spojeným státům říkalo, stát velkým hercem. Pravda je, že se tam na prestižní hereckou školu Lee Strasberga přihlásil, ale nedokončil ji. S herectvím se tak nadobro rozloučil.

Ač byl Michal milý a přátelský, moc kamarádů neměl a nebyl příliš oblíbený, protože měl prý „divné nápady“, jak si vzpomíná herec Vlastimil Zavřel, představitel Bohouše Adámka, dalšího z kumpánů ze „Saxany“. Jen pro připomenutí, třetím byl Jan Kraus alias filmový Miky Rousek. Všichni tři se během natáčení mimo kamery pěkně vyblbli, ale dle pana Zavřela si Michal s nimi docela vytrpěl, protože ho dost trápili. Nejen kvůli jeho nápadům, ale a také že „byl na kluky“, jak zcela bez obalu netají pan Zavřel. Možná to i hrálo roli při jeho „útěku“ na západ.

close info YouTube zoom_in Všichni tři si natáčení daleko od domova pořádně užili

Michal a splněný sen

Milé vzpomínky na něho má jeho bývalá kamarádka Simona Stašová, která ho poznala při přijímačkách na konzervatoř. Dle jejích slov s ním vždy byla legrace, byl velmi zábavný, nesmírně talentovaný a chytrý, plynně mluvil několika jazyky. Že byl gay jí nijak nevadilo. Ale tehdy byla jiná doba a společnost nebyla vůči homosexualitě příliš tolerantní. I ona připouští, že strach z posměchu mohl být důvod jeho emigrace.

Michal byl také skvělý muzikant a krásně zpíval. Miloval a nesmírně obdivoval zpěvačku a herečku Barbru Streisand. Znal snad všechny její písničky a dokázal je nádherně zazpívat. A toužil se s ní setkat. Možná ona byla ten skutečný podnět, který ho přiměl sbalit si kufr a vydat se za oceán. A když nic jiného, sen setkat se s ní se mu splnil. Zazpíval jí její píseň, z čehož byla Barbra naprosto nadšená.

Konec

Po revoluci se do Prahy vracel, částečně i pracovně jako překladatel, který se podílel na uvedení některých amerických muzikálů. Setkával se i s kamarády. Bohužel, za oceánem se nakazil virem HIV a propukla u něho AIDS. O této nemoci se v té době moc nevědělo, snad jen to, že se na ni umírá a byla velkým strašákem – a nejen u nás. Když se to o něm v Česku „rozkřiklo“, známí se mu vyhýbali. A jak paní Simona přiznává, když ji v dopise požádal o setkání rok před tím než zemřel, i ona měla strach a velmi slušně se vymluvila.

close info Picasa zoom_in Michal Hejný zemřel ve věku 41 let

Michal Hejný AIDS ve věku 41 let podlehl a zemřel daleko od domova a přátel v malém městečku Oneonta ve státě New York dne 22. října 1996. Ve vzpomínkách a reprízách Dívky na koštěti ale žije dál.

